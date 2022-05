Florencia Peña vapuleó a una periodista de Radio Mitre

“Calabró, vi gran parte del programa de Florencia Peña”, explicó Jorge Lanata, a lo que la periodista le festejó: “Usted es un héroe Lanata, y yo también. Yo lo vi entero”.

“Yo no quiero que se mezcle lo que uno puede pensar políticamente de Peña... Esto es cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso, y que le daba vergüenza ajena, bueno, eso me pasó. O sea, Peña, no sos Susana. Pero vos no sos Susana como yo no soy Tinelli. Cada uno es distinto, ¿por qué no tratas de ser Peña? Yo no sé bien qué es Peña tampoco. Pero no es Susana, y ayer estaban esos remedos de Susana en distintos momentos”, sentenció el conductor de Periodismo Para Todos, a lo que la panelista continuo:

Mi sensación es que esto para Florencia Peña es una suerte de consagración personal, así lo percibe, y bueno después podemos opinar. A mí me parece que es un error, para mí este programa así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice tardó en empezar, y yo le diría, ojalá no hubiera arrancado nunca Mi sensación es que esto para Florencia Peña es una suerte de consagración personal, así lo percibe, y bueno después podemos opinar. A mí me parece que es un error, para mí este programa así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice tardó en empezar, y yo le diría, ojalá no hubiera arrancado nunca

“Todo lo que vino después de esos 12 minutos de arranque, no le diría peor, fue absolutamente incalificable Lanata. Yo no tengo tengo recuerdos de ver un programa tan feo, tan incómodo, tan desagradable”, siguió explosiva Calabró.

Por esto, la conductora, en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela por Radio 10, contestó:

A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No sé si es envidia... no sé qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No sé si es envidia... no sé qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto

“Es la mujer del gerente de comerciales de América. Pero a mí lo que me mata es que me quiere disciplinar, adoctrinar, gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo”, continúo comentando la vedette de Divas Play, a lo que agregó:

No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva. Hace 40 años laburo y quienes me conocen saben cómo soy. No me agredas porque no me lo merezco. Lo estamos naturalizando y a mí me preocupa eso No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva. Hace 40 años laburo y quienes me conocen saben cómo soy. No me agredas porque no me lo merezco. Lo estamos naturalizando y a mí me preocupa eso

“Sigo viva después del debut, eso ya es un montón. Estoy acostumbrada, no esperaba menos que críticas. Lo que sí me pasa es que empecé a naturalizar cosas. A los cinco minutos ya tenía una operación en Twitter. Les molesto yo, no el programa. Quieren que mi carrera se extinga. Les molesta mi ideología, la política”, concluyó la actriz ex Casados con Hijos.

El palazo a Lanata

Pero eso no fue todo, porque días atrás (11/05), en pleno programa, la conductora también le dedicó unas palabras al conductor de El Trece y Radio Mitre:

Me dijeron que se quedó 50 minutos de su programa criticándonos... encima pobre, tuvo que ver el programa. Después de todo lo que fuma, si encima me tiene que fumar a mí Me dijeron que se quedó 50 minutos de su programa criticándonos... encima pobre, tuvo que ver el programa. Después de todo lo que fuma, si encima me tiene que fumar a mí

“Ahí me pasó lo mismo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Pero lo peor de todo, es que esto es gratis y si querés lo cambiás, pero ahí tenías que pagar y encima no te podías levantar e irte. Así que estamos a mano”, continuó Peña disparando contra Lanata recordando cuando lo fue a ver al Teatro Maipo en la obra que protagonizaba.

“A Jorge se le perdió el humor, lo veo gruñón, enojado. Te acabás de casar, ponete contento, tenés un montón de plata. Y la que trabaja con él también, amargada desde la mañana siempre”, cerró la conductora también pegándole a Calabró.

Se esperará a por el rating de Peña en el futuro, que fue duramente cuestionada, y que, a pesar de mostrar malas métricas, tiene tiempo para remontar la situación.

