Sin embargo, más tarde se reveló el encono que Casan tiene con Flórez. Fue Pilar Smith quien exhibió en Gossip un audio de la jurado del Bailando 2023, en el que relató que el origen de su mala relación con la humorista comenzó en 2012, cuando la dirigía en la obra La revista de Buenos Aires.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FminutoAR%2Fstatus%2F1727807024547688726&partner=&hide_thread=false MORIA VS. FÁTIMA



La tensión entre Moria Casán y Fátima Florez escala, desatando un conflicto que se intensificó con el romance de Fátima y Milei. Moria reveló el inicio de su discordia con Fátima. "La One" la acusó de falta de respeto y de ser "mala artista". pic.twitter.com/SfOSz3ztiF — Minuto Argentina (@minutoAR) November 23, 2023

"Nunca odié a una persona que no puedo registrar. Además, es una mina que trabaja con el ADN ajeno, le cuesta ser ella misma. Fátima no era mi amiga personal, ni nada. En la revista me faltó el respeto como directora", introdujo Casan.

"Ella la hacía a Cristina Kirchner, y el día que la operaron a la noche, le digo a esta piba: 'No imites a la Kirchner porque en este momento entró al quirófano por algo que parece grave'. Entonces ese día la dejó de imitar porque se suponía que era algo de vida o muerte", agregó.

Entonces ella, con el marido anterior (Norberto Marcos), salieron a decir 'qué pena que hoy que el teatro está lleno, no me dejen imitarla a Cristina Kirchner', como diciendo que el teatro estaba siempre vacío. Mala leche, mala artista y dos soretes. Los mandé a llamar a mi camarín por los tuits en contra de la obra y les dije: '¿Perdón? ¿Están boicoteando el espectáculo en el que participan? Tengan cuidado con lo que escriben'. Eso fue todo Entonces ella, con el marido anterior (Norberto Marcos), salieron a decir 'qué pena que hoy que el teatro está lleno, no me dejen imitarla a Cristina Kirchner', como diciendo que el teatro estaba siempre vacío. Mala leche, mala artista y dos soretes. Los mandé a llamar a mi camarín por los tuits en contra de la obra y les dije: '¿Perdón? ¿Están boicoteando el espectáculo en el que participan? Tengan cuidado con lo que escriben'. Eso fue todo

"Esta mina trabaja de mí, me hizo siempre. No me gusta cómo me hace, me hace como una Moria rancia con naftalina. Entonces en diciembre empecé a decir 'bueno, si me hacés, pagame'. No la odio ni la detesto, déjense de joder los que dicen eso, los chupa concha de esta mina ahora, que se de un baño de luz primero. Que no me rompan las pelotas con Fátima Florez", cerró.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1727475271987511697&partner=&hide_thread=false Andrea Rincón apuntó contra Fátima Florez



El debate de las angelitas sobre sus dichos sobre la nueva primera dama.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/LeIBtUidpj — América TV (@AmericaTV) November 22, 2023

Tras estas declaraciones de Casan, quien se sumó fue Rincón, que tomó de punto de partida la nota que Sposato le realizó a la histórica modelo en el ciclo Quien paga la fiesta de la Rock and Pop, del que participa.

En primer lugar, Rincón cuestionó al cronista luego de haber pasado la nota, y fue tajante: "También mirá lo que pregunta el boludo que le hace la nota. Si la puede comparar con Evita...".

Yo trabajé con las dos en el teatro en la misma obra y Moria no la podía ni ver. Decía que tenía olor a naftalina. No la quiere, hace mucho. Moria no la quiso nunca a Fátima porque decía que le daba a falsa, a un Judas Yo trabajé con las dos en el teatro en la misma obra y Moria no la podía ni ver. Decía que tenía olor a naftalina. No la quiere, hace mucho. Moria no la quiso nunca a Fátima porque decía que le daba a falsa, a un Judas

Por último, aprovechó también para criticar a la pareja del líder de La Libertad Avanza por el rol de primera dama que podría utilizar en un futuro. "Me va a dar mucha risa con esos vestidos que usa", sentenció la modelo sobre Flórez.

--------

Más contenido en Urgente24:

Lo que Luis Novaresio no cuenta del caso Carlos Rodríguez

Países Bajos: Cae la socialdemocracia y asciende la ultraderecha

La guerra sigue: Retraso de la tregua Israel/Hamas

Putin: Abierto a la 'paz' en Ucrania y habló del "exterminio" en Gaza