El 9 de Qatar: Mauricio Macri admitió los dichos de Riquelme

Por último, Macri realizó un paralelismo entre la situación que la relató y la llegada Naohiro Takahara a Boca Juniors, que él mismo gestionó. "Cuando yo traje a Takahara, tratando de meter a Boca en Japón, le dije lo mismo a Bianchi. Y Takahara terminó jugando, siendo casi ídolo de Boca. Todo el mundo quería que haga un gol", sostuvo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1727524056100942240&partner=&hide_thread=false RIQUELME: "Yo sabía que nos íbamos a quedar SIN SPONSOR si no traíamos AL 9 DE QATAR PARA PROMOCIONARLO PARA EL MUNDIAL". pic.twitter.com/ajL9hLYzUR — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2023

Por otro lado, Macri también cruzó a Riquelme, luego de que este asegurara que lo retuvo durante siete horas en una reunión en la residencia presidencial para convencerlo de que apoye a Christian Gribaudo en 2019:

Siete horas no estuve con Xi Jinping. Es verdad que vino a la Quinta de Olivos, pero no estuve ni media hora. Me dijo por qué no iba a apoyar al oficialismo, tenía un problema con Daniel Angelici. Fue, se sentó con Angelici, y por honor a la memoria del ídolo no voy a decir por qué no se pusieron de acuerdo Siete horas no estuve con Xi Jinping. Es verdad que vino a la Quinta de Olivos, pero no estuve ni media hora. Me dijo por qué no iba a apoyar al oficialismo, tenía un problema con Daniel Angelici. Fue, se sentó con Angelici, y por honor a la memoria del ídolo no voy a decir por qué no se pusieron de acuerdo

En última instancia, le dejó un mensaje al aspirante a la Presidencia: "Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés una elección transparente, corré a estos socios que entraron cuando no deberían haber entrado, violando el derecho de los socios adherentes que pagan con la esperanza de algún día ser socio".

"Hacé eso, votamos el domingo como todos queremos y veremos si la gente quiere continuar con esta forma o volver a lo que supimos tener que es un club profesional e institucionalizado. Esto de que el club es el patio de la casa de una persona, no va más. No aguanto más que el club siga manejado de esta manera", cerró Macri.

