Efecto Netflix: Nielsen/Ibope, obligados a cambio histórico

Es en este marco que algunos de los anunciantes más grandes y sofisticados ya están dejando de depender por completo de los datos de panel de Nielsen. Están basando sus compras de anuncios casi por completo en las llamadas audiencias personalizadas, o grupos de consumidores que, según su propia investigación, es más probable que impulsen las ventas.

image.png Ariel Hajmi, CEO de Kantar Ibope Media (Fuente: La Nación)

En lo que respecta a Ibope, el CEO Ariel Hajmi adelantó hace algunas semanas en una entrevista con el medio La Voz las modificaciones que se han ejecutado en sus mediciones y las que próximamente aplicarán:

Para medir audiencia, utilizamos unos dispositivos electrónicos, los people meters, que actualmente son muy diferentes de sus versiones históricas. Los que usábamos antes se parecían a los decodificadores de las empresas de TV paga, mientras que los meters actuales se conectan al router que hay en el hogar. En la medición actual vigente en 2023 ya estamos contemplando y midiendo todas las opciones de contenidos audiovisuales

"Próximamente podremos saber cómo performan cada plataforma de SVOD (subscription video on demand), AVOD (advertising video on demand) y BVOD (Broadcaster Video on demand) y sus contenidos (YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Pluto TV, HBO Max, entre otros). De esta manera, comenzaremos a mirar tanto las señales de TV lineales como plataformas nativas digitales con 'variables puente' y en el mismo idioma que se usa en el mercado: el rating", agregó el empresario.

image.png

Ahora bien, todo esto responde a la realidad innegable de que el rating de la televisión agoniza ante la diversificación masiva de la oferta. Ya no sólo se miden las pantallas, sino también las interacciones, los clicks, las lecturas. Y herramientas muchísimo más simpes que Nielsen o Ibope, como Google Analytics, ya pueden bastarle a un marca para desarrollar campañas publicitarias.

En este marco, la demanda histórica por parte de productores, conductores y empresarios de medios comenzó a ser oída, aunque no exactamente por la visión de las empresas medidoras, sino porque las propias emisoras televisivas (con las que mantenían un fructífero negocio) decidieron lanzar sus propias plataformas streaming.

