Condena a CFK: La cobertura mundial de la sentencia

En esa línea, muchos militantes K, seguidores de Lula, quisieron instalar y alentar la posible candidatura presidencial de CFK para las elecciones del 2023; sin embargo la misma vicepresidenta, en la trasmisión de su “defensa”, tras la sentencia, confirmó que no será "candidata a nada”. “Mi nombre no va estar en ninguna boleta", aclaró.

Por último, el medio ABC de Paraguay destacó la condena a la vicepresidenta y que aún no la detendrán. "Cristina Kirchner fue condenada por corrupción, aunque no irá por ahora a prisión", titularon.

Repercusión en Europa

Antes de continuar, cabe destacar que el suceso fue tan notorio, como se ve, para muchos medios internacionales que a pesar de la vigencia del Mundial futbolístico de Qatar en uno de sus momentos álgidos, decidieron igualmente incluirlo en su portada digital.

El País de España, por su parte, eligió como síntesis del suceso: “Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel por corrupción”. Lo continúo sus análisis en otra artículo titulado "Las causas abiertas de la vicepresidenta". Aquel diario cuenta con varios reporteros argentinos que informa la actualidad del país desde allí.

image.png El País de España, por su parte, eligió como síntesis del suceso: “Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel por corrupción”.

2 importantes diarios británicos también resaltaron la sentencia de 6 años de prisión. The Guardian: “Argentina’s Cristina Fernández sentenced to six years in $1bn fraud case”; BBC la incluyó en su portada: "Cristina Fernández: Argentina vice-president found guilty of corruption".

Previamente elaboró una placa de último momento: "Condenan a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción: de qué se le acusa y qué pasará ahora con la vicepresidenta de Argentina".

image.png La BBC elaboró una placa de último momento

The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos y referente de todo el mundo, no solo por sus investigaciones históricas sino por sus originales y ejemplares renovaciones digitales en tiempos de internet, tituló:

"La política más poderosa de Argentina declarada culpable de fraude". Y amplió: "La vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para cargos públicos por encauzar contratos de obras públicas a un amigo de la familia".

image.png The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, también decidió visibilizar el veredicto de la justicia argentina.

Condena a 6 años y la “defensa” de CFK

Tal como contó Urgente24, tras ser condenada a 6 años de prisión por parte del Tribunal Oral Federal N° 2 al encontrarla responsable del delito de administración fraudulenta en el juicio por la causa Vialidad, que investigó el reparto irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, la ex presidenta CFK se defendió por streaming desde el Senado. Allí vapuleó a la justicia a la que llamo "mafia judicial y la acusó de practicar un sistema "paraestatal y paralelo".

"No es una condena por leyes de Constitución Nacional y administrativas, sino que tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente el 2 de diciembre de 2019 llamé lawfare. También hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar. Y es mucho más simple: no es partido. Es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial".

CFK fue hallada responsable de defraudación, pero no de liderar una asociación ilícita. Además, la Vicepresidente fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua. Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 09/03 de 2023.

También fueron condenados a prisión, el exsecretario de Obras Pública José López (6 años), Nelson Pieriotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), Juan Carlos Villafañe (5 años), José Raúl Santibáñez (4 años).

