https://twitter.com/lorkirs/status/1648080476358180868 A mi no me va a engañar esa tal SIRA.



Esa es Iris Varela con filtros. pic.twitter.com/rrRK9RHARB — Lorkirs Jaspe (@lorkirs) April 17, 2023

Tal como Urgente 24 informó, lo último de lo último en Inteligencia Artificial es el sistema Chat GPT, un software automatizado que ejecuta tareas de procesamiento del lenguaje tal como respuestas rápidas ante una temática compleja, traducción idiomática, crea textos en solo minutos, resume contenido y genera códigos para páginas web, entre sus homólogos de IA que crean imágenes virtuales o un clip de video o música desde una simple indicación. Este advenimiento que se está usando, un nuevo tipo más sofisticado de IA, implica una gran pérdida de puestos de trabajo de redactores, diseñadores gráficos o audiovisuales, programadores, etc. Ante esta revolución tecnológica que amenaza la labor humana y mucho más, una carta abierta escrita por los líderes y especialistas tecnológicos más influyentes de todos los tiempos fue divulgada este 30 de marzo, tal como Urgente 24 comunicó, en la que se pide un cese de la IA por seis meses.

“La IA podría devorar rápidamente toda la cultura humana —todo lo que hemos producido durante miles de años—, digerirla, y empezar a escupir un diluvio de nuevos artefactos culturales. No solo ensayos académicos, sino también discursos políticos, manifiestos ideológicos, o libros sagrados para nuevos cultos. De hecho, es posible que la carrera presidencial de 2028 en Estados Unidos ya no sea dirigida por humanos ”, dice el escrito.

Interrumpir las IA hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de IA, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial, e instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbación económica y política (especialmente para la democracia) que causará Interrumpir las IA hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de IA, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial, e instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbación económica y política (especialmente para la democracia) que causará

image.png

Uno de los firmantes de la carta abierta es el escritor e historiador israelí Yuval Harari quien a menudo a exhibido su preocupación en torno a que las nuevas tecnologías nos dejen estúpidos a los humanos, dando a entender de alguna manera, que nuestra conciencia actual con el advenimiento de la IA inmiscuida en la producción cultural, distancia lo que somos en esencia con el material creativo escindido de esa mente tecnológica: “La gran pregunta para las próximas décadas será qué hacer con toda esta gente inútil... cómo definirle un sentido a sus vidas, cuando básicamente son intrascendentes”.

https://twitter.com/elzorrotacneno/status/1641119301104025615 Yuval Harari, autor del globalismo, durante conversación con Klaus Schwab: "La gran pregunta para las próximas décadas será qué hacer con toda esta gente inútil... cómo definirle un sentido a sus vidas, cuando básicamente son intrascendentes.

Nos tratan como animalitos. pic.twitter.com/vCb3af7Z4R — Ricardo De Spirito Balbuena. (@elzorrotacneno) March 29, 2023

Su postura coincide con la del matemático I. J. Good, que sostiene que la IA extinguirá la inteligencia humana: “Deje que una máquina ultrainteligente se defina como una máquina que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por inteligente que sea. Dado que el diseño de máquinas es una de estas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas aún mejores; indudablemente habría una explosión de inteligencia, y la inteligencia del hombre quedaría muy atrás. Así, la primera máquina ultrainteligente es el último invento que el hombre necesita hacer”.

Otro riesgo inminente que se ha reportado sociológicamente en las nuevas generaciones son la disminución del contacto cara a cara y entre humanos en los niños, quienes suelen pasar varias horas frente a dispositivos electrónicos, con teleclases escolares como en la Pandemia, preguntan dudas a Alexa, y ahora su sociabilización se reduce a juegos en línea desde apps.

Según el estudio Robovie, you’ll have to go into the closet now»: children’s social and moral relationships with a humanoid robot, del 2012, los niños actuales le atribuyen un estado de ánimo a cada aparato de Inteligencia Artificial,a los que divisan como entes sociales existentes. En relación a esto, la psicóloga Sandra Calvert de la Universidad de Georgetown y directora del Children’s Digital Media Center, dialogó con The Washigton Post, y argumento que los malos modales de la nueva infancia se debe al lenguaje imperativo que debe emplear el niño para dar órdenes a la máquina sin usar el ‘gracias’ y ‘por favor’.

Proyecto de legislación para regular la IA

Si bien la IA está repercutiendo en avances medicinales (microchips para pacientes con Parkinson) y en la industria automotriz (vehículos autónomos), qué pasará cuando haya un accidente, quién sufrirá las consecuencias legales: el usuario o la ‘cosa’. Tal pregunta se puede extrapolar con los bots que despliegan fake news. Entonces, ¿quién se hace cargo?

Es por ello que la Unión Europea propuso una legislación para regular los usos de la Inteligencia Artificial al identificar cuatro niveles de riesgo a fin de que se protejan los derechos y libertades de las personas:

En el nivel superior está ese riesgo inaceptable para la seguridad, los medios de vida y los derechos de las personas —incluyen los IA de puntuación social, la manipulación del comportamiento humano y la vigilancia masiva—

image.png

El segundo nivel refiere a los usos de alto riesgo (acceso al empleo, educación y servicios públicos, gestión de infraestructuras críticas, componentes de seguridad de los vehículos, la aplicación de la ley y la administración de justicia) que se someterán a una evaluación de conformidad antes de que puedan desplegarse en el mercado, según esta legislación propuesta. Aquí se examinará riesgos y resultados discriminatorios, documentación y mantenimiento de registros para la trazabilidad, transparencia e información proporcionada a los usuarios, supervisión humana, solidez, precisión y disposiciones de ciberseguridad.

En el tercer nivel, están los riesgos limitados, los cuales tendrán de transparencia, es decir, los usuarios de chatbot como Chat GPT tendrán que tener advertencias continuas de que están dialogando con una máquina. Y el cuarto nivel incluye riesgos irrisorios sin ninguna obligación, pese a la recomendación de códigos de conducta como diferenciación entre competidores.

Tampoco una mirada netamente pesimista con respecto a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial amerita, porque los avances en ámbitos de la Salud y automotrices, tal como brazos u otras extremidades robóticas con IA y movilidad independiente para lisiados, autos autónomos sin necesidad de un conductor designado, microchips con emisión de ondas parecidas a químicos neurotransmisores -faltantes- en enfermedades neurodegenerativas, prolongarán la esperanza y calidad de vida de un ser humano que será más atractivo -quizá por las cirugías estéticas-, y mucho más apto por las modificaciones genéticas en el ADN de la descendencia, pero con una materia gris reducida por supeditarse a la IA, si tenemos que especular.

Más contenido en Urgente 24:

Ahora, lanzan paro de colectivos nacional

Dura carta de Alejandro Lerner a Eduardo Feinmann

Aerolíneas Argentinas anuncia ruta poco común

Adelantan el paro de colectivos: Cuáles son las líneas afectadas

La nueva Ley que permitirá que las mascotas sean parte de la familia ¿De qué se trata?