La Gran Estafa versión bolivariana (10 años de Nicolás Maduro)

"[...] Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva."

El 08/03/2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que era constitucional que al morir el Presidente, el vicepresidente asumiera el cargo de presidente encargado y que no existía ningún impedimento legal para que este pudiera presentarse a las elecciones. Ese mismo día, Maduro prestó juramento como Presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo.

Meses antes de fallecer, Hugo Chávez había pedido a sus seguidores que votaran por Nicolás Maduro, en el caso de que no pudiera continuar ejerciendo el cargo de Presidente y se tuviesen que convocar elecciones anticipadas para completar el período 2013-2019.

Andrés Oppenheimer afirmó que, cuando Maduro era Presidente interino, se extendió el duelo por la muerte de Hugo Chávez para darle "una ventaja enorme de propaganda a Maduro".

También escribió que Maduro tenía "una ventaja de más de 10 a 1 en televisión en horario de propaganda", y a Henrique Capriles se le permitió solamente 4 minutos de publicidad por día.

Maduro tenía, además de sus 4 minutos, 10 minutos de anuncios de servicio público del gobierno y una cantidad ilimitada de tiempo para los "discursos de difusión nacional obligatoria".

Nicolás Maduro fue electo Presidente de Venezuela el 14/04/2013, con 50,66% del total de los votos escrutados, y asumió el cargo con el compromiso de defender y dar continuidad a las ideas del presidente Hugo Chávez. El 11/06/2013 concluyó la auditoría al 100% de los votos emitidos, confiriéndole la victoria de Maduro.

"Los logros que hemos sumado a lo largo de estos 10 años de lucha han sido extraordinarios, y por encima de las dificultades ha surgido la gran capacidad creadora, la valentía y la fuerza que tenemos como pueblo para salir adelante y vencer. ¡Nada ni nadie nos detendrá!", publicó el jefe de Estado en el Twitter.

El mandatario afirmó, en un mensaje publicado en Twitter, que los logros sumados en la última década "han sido extraordinario".

"Por encima de las dificultades ha surgido la gran capacidad creadora, la valentía y la fuerza que tenemos como pueblo para salir adelante y vencer", añadió.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1646887705500893185 Hace 10 años el Pueblo me hizo presidente para preservar la Paz, defender el legado del Comandante y continuar forjando la Revolución Bolivariana. Con la fuerza de la unión nacional, hemos cumplido la misión, y solo unidos seguiremos venciendo, en cada batalla por la Patria. pic.twitter.com/BgKQ9THxN4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 14, 2023

Chávez 'ungió' a Maduro como su sucesor en diciembre de 2012 tras una grave recaída del cáncer: "Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta y total es que, en ese escenario que obligaría a convocar como a elecciones presidenciales de nuevo, como manda la Constitución, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

En una decisión tildada de inconstitucional, Maduro -entonces vicepresidente- fue juramentado como 'Presidente encargado', pocas horas después del funeral de Chávez.

El 14/04/2013, según las cifras del CNE regido por Tibisay Lucena, Maduro se impuso a Capriles con poco más de 223.000 votos.

Voto asistido, cierre de fronteras, votación obligada tras el cierre de centros, daños de máquinas y retiro a la fuerza de observadores y testigos marcaron la jornada electoral del #14Abr de 2013 en la que Maduro fue declarado ganador.

"Señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, hoy está más cargado de ilegitimidad", dijo Capriles tras conocer el resultado que anunció Tibisay Lucena el #14Abr de 2013. Días después, sentenció enfáticamente: "La verdad es que ustedes se robaron las elecciones".

Paradoja: Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral desde 2006 hasta 2020, falleció de cáncer en Caracas, el 12/04/2023.

Lucena fue sancionada por varios países por su papel en socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1646849312956067842 Los logros que hemos sumado a lo largo de estos 10 años de lucha han sido extraordinarios, y por encima de las dificultades ha surgido la gran capacidad creadora, la valentía y la fuerza que tenemos como pueblo para salir adelante y vencer. ¡Nada ni nadie nos detendrá! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 14, 2023

Maduro ganó las elecciones en 2013 con una diferencia de menos del 1% en los votos sobre el opositor Henrique Capriles, un resultado que abrió la puerta a la 1ra. crisis de legitimidad pues la oposición no aceptó su proclamación como mandatario.

Sin embargo, pudo salir de ese primer año turbulento cuando la oposición decidió no utilizar más la política sino la suicida y torpe acción llamada 'resistencia activa', que cambió la agenda, hubo 43 fallecidos, decenas de heridos y detenidos en las manifestaciones, Maduro pudo salir de la agenda de la ilegitimidad, y consolidarse como Presidente, pese a que se detuvo el crecimiento de la economía.

Los siguientes 3 años estuvieron marcados por la escasez de productos básicos, la amenaza de un revocatorio en contra de Maduro, y una nueva oleada de protestas antigubernamentales en 2017, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de quitar competencias al Parlamento, de mayoría opositora. Entonces ocurieron 127 muertos en la calle.

Alguna vez alguien deberá dar cuentas de eso. No sólo el gobierno sino también la oposición, que no consiguió el poder pese a los asesinados. Alguna vez alguien deberá dar cuentas de eso. No sólo el gobierno sino también la oposición, que no consiguió el poder pese a los asesinados.

La crisis de ese año terminó con la elección de una plenipotenciaria Asamblea Constituyente, integrada solo por oficialistas, otro error opositor.

La empresa que prestó por más de una década la tecnología electoral al Consejo Nacional Electoral, Smarmatic, declaró que los resultados de ese proceso fueron manipulados y negó que la participación de 8 millones de personas en el proceso fuese cierta.

Pese a esto, Maduro logró reelegirse en mayo de 2018, en los comicios presidenciales de más baja participación, prácticamente sin oposición y con un amplio cuestionamiento internacional, lo que motivó en 2019 la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como Presidente interino del país, con el reconocimiento de unos 50 países, incluyendo USA.

Los años de turbulencia política y económica encontraron la calma con la pandemia de Covid-19, cuando Maduro pudo acallar los cuestionamientos, imponiendo el orden como única autoridad del país.

En 2021, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) obtuvo la mayoría del Parlamento y la economía detuvo su caída, lo que significó 1 año después uno de los mayores crecimientos económicos del mundo, aunque insuficiente por la severidad de la crisis precedente. Ahora Maduro espera expectante los comicios presidenciales de 2024, ganando tiempo con la denuncia de corrupción en el gobierno.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1646605247652024320 #EnVivo | Participamos en la Gran Marcha Nacional “Abril, del Glorioso insurgir Cívico - Militar” y 14º Aniversario de la Milicia Bolivariana. https://t.co/BD9769OomT — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 13, 2023

---------------------------

Más contenido de Urgente24

1era. reacción oficial por inflación: "Tendencia a la baja próximamente"

Larreta en Mendoza: Mensaje hacia la interna y reclamo a Alberto

Florencia Kirchner no se quedó callada y denuncia a LN+

"Milei tiene las mismas chances de clasificar al balotaje que JxC o el FdT"