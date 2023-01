C5N vs. La Nación: Las 2 caras de la grieta, "piden censura"

Es un artículo en el que podemos ver de qué se trata el desprecio. Es una máquina de indignar. Tiene que ver con cómo construir un discurso en el que se vea reflejado el racismo Es un artículo en el que podemos ver de qué se trata el desprecio. Es una máquina de indignar. Tiene que ver con cómo construir un discurso en el que se vea reflejado el racismo

Los dichos de Marcelo Tilli no quedaron solo en eso, a lo largo de 14 minutos se explayó bastante en los puntos negativos del artículo de La Nación. Aprovechó para hablar de Gioffre y no con las mejores palabras. Pero tal vez el punto más fuerte estuvo en la respuesta que le dio al tuit.

image.png Mariano Tilli contraataca.

Parece que a Marcelo Gioffre no le gustó que opinara sobre su nota en La Nacion y su lectura tergiversada del cuento “Cabecita Negra”. Y eso que andan diciendo que les gusta debatir. Parece que no soy más un docente sino un docente populista. ¿Que será eso? ¿Me tienen que echar? Parece que a Marcelo Gioffre no le gustó que opinara sobre su nota en La Nacion y su lectura tergiversada del cuento “Cabecita Negra”. Y eso que andan diciendo que les gusta debatir. Parece que no soy más un docente sino un docente populista. ¿Que será eso? ¿Me tienen que echar?

Round 2 Gioffre vs. C5N

Suena la campana. Llega el segundo asalto para Gioffre. En esta ocasión se enfrentó a quienes manejan el programa "Minuto Uno" con Gustavo Silvestre. Ahí subieron una foto de Gioffre junto a Macri. A lo que el periodista de La Nación respondió sin vueltas.

image.png Segundo tuit vs. C5N

C5N, ¿estás nervioso? Y los únicos que odian lo popular son ustedes, que tienen sometidas a 5 millones de personas a las que toman lista en sus actos a cambio de limosnas. Explotadores C5N, ¿estás nervioso? Y los únicos que odian lo popular son ustedes, que tienen sometidas a 5 millones de personas a las que toman lista en sus actos a cambio de limosnas. Explotadores

En el programa de C5N sobre Gioffre, su artículo y La Nación no fueron menos duros, fieles a su estilo. Ligaron a Gioffre con Patricia Bullrich y a la derecha liberal.

image.png El momento en que relacionaron a Gioffre con Bullrich en el programa de Gustavo Silvestre.

Gustavo Silvestre dijo que la nota del diario La Nación no lo sorprendió, porque ese medio representa el pensamiento de ese sector. Notas que buscan estigmatizar:

Representan un pensamiento político. No es que se sentó a escribir “choriplanero o sushi”. No. Eso está en el pensamiento de estos sujetos que quieren instaurar su poder en la Argentina. Es recalcitrante y lo expresan sin pudor Representan un pensamiento político. No es que se sentó a escribir “choriplanero o sushi”. No. Eso está en el pensamiento de estos sujetos que quieren instaurar su poder en la Argentina. Es recalcitrante y lo expresan sin pudor

A todo esto, Gioffre también tuvo un cruce con la diputada nacional Alicia Castro. De hecho, te contamos sobre ese caso ayer en esta nota: La Nación "Ku Kux Klan": El FDT pide sacarle pauta oficial

image.png

La nota de Marcelo Gioffre es delirante. Bartolomé Mitre, en 1870, hubiera evitado esa nota por racista...Por ahora el diario La Nación eliminó la bochornosa ilustración. ¿Cuándo bajará la nota completa? Y cuándo el gobierno de Alberto Fernández Dejará de destinar pauta a este diario? La nota de Marcelo Gioffre es delirante. Bartolomé Mitre, en 1870, hubiera evitado esa nota por racista...Por ahora el diario La Nación eliminó la bochornosa ilustración. ¿Cuándo bajará la nota completa? Y cuándo el gobierno de Alberto Fernández Dejará de destinar pauta a este diario?

Y Marcelo no fue menos directo:

image.png

Pollo o pasta pide censura y discriminación ideológica en la pauta. Para enmarcar Pollo o pasta pide censura y discriminación ideológica en la pauta. Para enmarcar

