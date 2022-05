Brenda Asnicar disparó contra Juan Darthés y pidió justicia

Fardin se refirió también a su estado de salud físico y emocional: “Tomo medicación antidepresiva y me tuvieron que hacer ajustes porque la estaba pasando muy mal, estaba muy triste, muy agobiada. Ya no me da más el cuerpo”. Aunque se mostró firme y convincente en lograr que el juicio avance para luego "poder dar vuelta la página".

