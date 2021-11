La técnica para adelgazar que recomiendan 2 dietistas

La alimentación consciente es una herramienta que ayuda a perder peso. La alimentación consciente es una herramienta que ayuda a perder peso.

Te ayuda a concentrarte en tus niveles de hambre y saciedad, así que comes porque tienes hambre, no porque tengas una gran ración enfrente.

Mientras, Stollman aconseja tomarse un tiempo para sentarse a comer sin distracciones, y degustar la comida sin prisas.

Según Young, la alimentación consciente puede ayudarte a saber cuándo estás satisfecho, para ello podrías preguntarte:

¿Me gusta esta comida? ¿Tengo mucha hambre?

Esto te ayudará a comer una porción más pequeña y comer menos, dijo la especialista.

Cuando comemos con atención, tendemos a controlar el tamaño de las porciones.

¿Cómo comer de forma consciente?

Los expertos recomiendan:

Siéntese y desconéctese mientras come.

Pruebe su comida y preste atención a si está disfrutando o no de lo que come.

Sea consciente de cuándo ha comido lo suficiente.

Trate de comer despacio, ya que si come rápido, es más probable que tenga sobrepeso.

Una buena opción es comer con palillos. según Young. "Si no está acostumbrado a comer con ellos, retrasará el proceso".

Enfóquese en el cuidado personal en general.

Procure dormir más y hacer ejercicio para estar más consciente de su alimentación.

Trate de manejar de buena manera el estrés y la ansiedad.

Comerá menos emocionalmente y con menos estrés... y todo esto puede ayudarlo con su relación con la comida, lo que en última instancia conducirá a la pérdida de peso.