Hacer esto al vestirse puede indicarle demencia, dice médico

¿Por qué? Esto es lo que explican expertos de Mayo Clinic:

"Son tareas que conllevan una toma de decisiones y una planificación que pueden resultar difíciles o frustrantes para una persona con demencia" o falta de memoria.

En las primeras etapas, la demencia causa dificultades relacionadas con funciones del cerebro, como el razonamiento y el discernimiento. En las etapas posteriores, afecta a la memoria.

Memoria y cerebro: ¿Cómo se comportan las personas con demencia?

La doctora Elise Eifert, profesora asistente del Programa de Gerontología, UNC Greensboro, explicó los signos de demencia a los que hay que prestar atención en las primeras etapas, específicamente, al momento de vestirse.

He aquí, parte de lo que dijo a Eat This, Not That sobre el cerebro y la demencia:

Usar la misma ropa a diario

"Hay muchas razones por las que esto podría suceder. La causa más probable es la pérdida de memoria asociada con la demencia", dice la doctora.

Y continúa:

"Es posible que la persona no se dé cuenta de que ha estado en la misma ropa durante varios días. También hay una serie de problemas mentales y cambios físicos que podrían impedir la capacidad de alguien para vestirse y desvestirse.

A veces, el problema es que la persona con demencia encuentra consuelo y seguridad en la familiaridad de un atuendo singular".

Ponerse la ropa en orden incorrecto

Eifert indica que "vestirse y desvestirse requiere numerosos pasos secuenciados".

"Con la demencia, es posible que la persona no recuerde los pasos o se confunda con los próximos pasos, lo que puede causar errores, como usar ropa interior en la parte exterior de los pantalones", agrega.

No vestirse según la estación del año

Esto puede ser: "Usar ropa que no es apropiada para el clima o colocar varias prendas una encima de la otra".

Según la especialista:

"Las personas con demencia no autorregulan bien la temperatura de su cuerpo, por lo que incluso si hace un calor opresivo para usted, es posible que se sientan cómodas.

Las personas con demencia también tienen un juicio limitado, por lo que es posible que no se den cuenta de que las estaciones han cambiado".

No es capaz de elegir ropa

De acuerdo con la doctora:

"Las personas con demencia pueden sentirse abrumadas por las muchas opciones que ofrece un guardarropa, lo que puede causar frustración y ansiedad.

Además, es posible que la persona no recuerde cómo vestirse o que la tarea en sí la abrume, lo que les impide seleccionar ropa para ponerse".

¿Cómo vestir a una persona con Alzheimer o demencia?

La Asociación de Alzheimer ofrece algunos consejos útiles para ayudar a vestir a las personas que tienen demencia o deterioro de algunas funciones del cerebro: