Estos son los 3 minerales clave para controlar la presión arterial

Calcio

Entre los minerales más importantes para mantener la presión arterial bajo control, la Universidad de Harvard nombra al calcio. Conocido por sus beneficios para los huesos, puede que muchos no sepan que el calcio también puede ser necesario para la presión arterial.

"Es importante para una presión arterial saludable, ya que ayuda a los vasos sanguíneos a contraerse y relajarse cuando es necesario", asegura Harvard.

"También es crucial para la salud de los huesos y la liberación de hormonas y enzimas necesarias para la mayoría de las funciones corporales. Lo consumimos de forma natural en productos lácteos, pescado (como salmón y sardinas enlatadas) y verduras de hoja verde", agregan.

Potasio

El mineral más conocido por sus efectos positivos en la presión arterial es el potasio, ya que aumenta naturalmente la excreción de sodio.

"Una dieta baja en potasio y alta en sodio contribuye a la hipertensión arterial y a las enfermedades cardiovasculares", dice Martha Theran, dietista registrada y nutricionista del Centro de Longevidad Pritikin, al sitio Eat This, Not That.

"El potasio, presente en alimentos como verduras de hoja verde, plátanos, batatas, productos lácteos orgánicos, frijoles y aguacates, es el tercer mineral más abundante en el cuerpo y es necesario para interactuar con el sodio y realizar muchas funciones importantes, como ayudar a bajar la presión arterial", afirma.

Magnesio

Aunque hay resultados contradictorios en estudios, hay algunas pruebas de que el magnesio puede ayudar a reducir la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos.

"La presión arterial aumenta cuando los vasos sanguíneos se endurecen y se contraen. Se cree que el magnesio ayuda a reducir la presión arterial porque este mineral ayuda a mantener los vasos sanguíneos relajados", reseña el sitio especializado Verywell Health.

Y agrega: "El magnesio también ayuda a mantener los vasos sanguíneos sanos al actuar como antioxidantes y contrarrestar el daño vascular".

Se puede obtener magnesio de las legumbres, cereales integrales, verduras de hoja verde, semillas y frutos secos.

---------------

Más noticias en Urgente24

El desayuno que un neurólogo come para mantener su cerebro alerta

Cáncer de colon: 6 consejos que los oncólogos ruegan que sigas

Existe una forma sencilla de aliviar el estrés y mejorar la resiliencia

Científicos descubren que hacer ejercicio a esta hora ayuda a controlar el azúcar en sangre

Reduce la inflamación con estas 5 frutas recomendadas por expertos