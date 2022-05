Estas son las frutas con menos azúcar y puede sorprenderte

Esta diferencia es importante para las personas con diabetes.

Y es que, la fruta tiende a causar un aumento más leve (de los niveles de azúcar en sangre), explica Isganaitis. A diferencia del aumento repentino de glucosa en sangre cuando uno come algo dulce.

Entonces, ¿Los diabéticos pueden comer frutas? Sí. Medical News Today indica:

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, en inglés) aconseja que las personas diabéticas pueden comer cualquier fruta, siempre y cuando no sean alérgicas a una fruta en particular. La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, en inglés) aconseja que las personas diabéticas pueden comer cualquier fruta, siempre y cuando no sean alérgicas a una fruta en particular.

No obstante, hay que tener en cuenta la cantidad de fruta que va a comer, ya que el contenido de azúcar de las frutas varía. Y, claramente, comer frutas frescas, no con azúcar añadida.

¿Qué frutas tienen menos azúcar para diabéticos?

Ahora bien, el sitio especializado Eat This, Not That ha clasificado las frutas por su contenido de azúcar, tomando en cuenta los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Una información que pude ser útil, sobre todo, para las personas con diabetes.

He aquí algunas de las frutas con menos azúcar:

Arándanos: 1 taza, entera, 4,3 gramos

Frambuesas: 1 taza, 5,4 gramos

Fresas: 1 taza, picadas en mitades, 7,4 gramos

Moras: 1 taza, 7 gramos

Nectarinas: 1 taza, picadas en rebanadas, 11,3 gramos

Melón cantalupo: 1 taza, picado en cubos, 12,6 gramos

Durazno: 1 taza, picado en rebanadas, 12,9 gramos

Manzana: 1 taza, picada (con piel), 13 gramos

Pera: 1 taza, picada en rebanadas, 13,7 gramos

Toronja: 1 taza, secciones, 15,9 gramos

Estas frutas, además, contienen un Índice Glucémico bajo (IG), de menos de 55, según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU.

Recordemos que el IG "es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar (glucosa) en la sangre", explica MedlinePlus.

Por eso, elegir alimentos de bajo Índice Glucémico es una forma de ayudar a controlar la diabetes.

¿Cómo evitar la diabetes?

Estas son las maneras más conocidas de prevenir la diabetes:

Eliminar el azúcar y carbohidratos refinados de la dieta

Hacer ejercicio físico con regularidad

Bajar de peso (si se tiene sobrepeso)

Dejar de fumar

Evitar el sedentarismo

Optimizar los niveles de vitamina D

Seguir una dieta equilibrada

