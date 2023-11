El alimento que daña el hígado y que la mayoría consume

Incluso, algunos alimentos que se consumen todos los días pueden afectar el funcionamiento del hígado y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Como su nombre lo indica, esta enfermedad no es causada por el consumo excesivo de alcohol, a diferencia de la enfermedad del hígado graso alcohólico que tiene como causa principal el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Ahora bien, entre los alimentos que pueden dañar el hígado y que forman parte de la dieta de millones de personas en el mundo se encuentran los alimentos fritos.

Alimento malo para el hígado

Se sabe que comer muchos alimentos fritos perjudica la salud de varias maneras, por ejemplo, se relaciona con mayor riesgo de obesidad, aumenta los niveles de colesterol, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y más. Pero ¿Qué tan dañinos pueden ser los alimentos fritos para el hígado? Podría sorprenderte.

"Las comidas fritas o rápidas con alto contenido de grasa y azúcar son extremadamente dañinas para la salud del hígado", así lo advierte la Dr. Sanchari Sinha Dutta en su artículo.

Y es que, los alimentos fritos tienen un alto contenido de grasas saturadas, lo que puede complicar el funcionamiento del hígado. Asimismo, y con el tiempo, el consumo excesivo de alimentos fritos puede aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas.

Leann Poston, MD de Invigor Medical, dijo al sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) que, " las dietas ricas en grasas saturadas conducen a un aumento de la grasa hepática y a la resistencia a la insulina".

Esto no es dato menor, considerando que las investigaciones indican que ambos factores pueden aumentar el riesgo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico que, si no se trata, puede conducir a la cirrosis o insuficiencia hepática. Una razón más para evitar la comida frita.

¿Cuáles son los síntomas de que el hígado está mal?

Ahora bien, siempre es bueno tener en cuenta los síntomas que se asocian con problemas hepáticos, estos son:

Color amarillento en la piel y los ojos, a esto se le conoce como ictericia

Hinchazón de panza

Dolor abdominal

Hinchazón en las piernas y en los tobillos

Picazón en la piel

Orina de color oscuro

Color pálido de las heces

Fatiga crónica

Náuseas o vómitos

Falta del apetito

Tendencia a que aparezcan moretones con facilidad

