5 alimentos que comes cada día y aumentan tu riesgo de Alzheimer

Carne procesada

Otro de los alimentos que se asocia con mayor riesgo de Alzheimer es la carne procesada, como las salchichas, jamón, fiambres o carnes frías.

El Dr. Dale Bredesen, MD, investigador en neurociencia y experto en enfermedades neurodegenerativas, lo ha advertido en el sitio especializado Eat This, Not That: "Lamentablemente, las carnes que contienen nitratos y nitritos, como las salchichas, el jamón y los fiambres, aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, así como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes".

Alimentos azucarados

Es bien sabido que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una mayor probabilidad de padecer Alzheimer, la explicación precisa de esto aún no está clara, indica la Alzheimer's Research Association, pero ha sido un tema de investigación y hay alguna evidencia que muestra que el consumo excesivo de azúcar puede aumentar el riesgo de Alzheimer.

La organización cita una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, publicada en JCI Insight, que reveló que unos niveles elevados de glucosa en sangre y un mayor consumo de azúcar son suficientes para producir la formación de placa amiloide en el cerebro, lo que puede conducir al Alzheimer.

Alimentos ultraprocesados

El consumo diario de alimentos ultraprocesados puede afectar de diferentes maneras a la salud, incluido mayor riesgo de padecer Alzheimer, así lo encontró un estudio de la Universidad Bond, en Australia.

De acuerdo con Euronews, los investigadores creen haber encontrado una fuerte asociación entre el trastorno cerebral degenerativo y el consumo de ciertos alimentos después de estudiar a 438 personas. Hallaron que, las personas diagnosticadas con la enfermedad neurológica comían regularmente alimentos ultraprocesados como pasteles de carne, salchichas, jamón, pizza y hamburguesas.

Alcohol

El consumo excesivo de alcohol también puede contribuir a la aparición de Alzheimer y otros tipos de demencia.

El alcohol es uno de los factores de riesgo de Alzheimer mencionados por la Clínica Mayo que explica: "Se sabe desde hace tiempo que el consumo de grandes cantidades de alcohol ocasiona cambios en el cerebro. En varios estudios y revisiones grandes se determinó que los trastornos por el consumo de alcohol estaban relacionados con más riesgo para demencia".

