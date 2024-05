Javier Milei se despachó a gusto contra los K y el socialismo

“Uno no puede ser ingrato, che, hay que darle las gracias al de la Fundación Feria del Libro” que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. Gracias, kirchneristas”, afirmó. "Parece que vas a necesitar más de 10 salas José Hernández para contener esto", dijo sobre la convocatoria.

Anuncio de otro libro desde el Luna Park

En ese orden Milei contó que trabajará en un próximo libro y que lo escribirá en conjunto con el jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Argentina, el físico y economista Demian Reidel.

El titular del Ejecutivo habló de una "pelea de frente contra el socialismo del siglo XXI". Identificó entre ellos a la filosofía de Antonio Gramsci, el Foro de San Pablo y el Grupo Puebla.

“Esos enemigos", puntualizó el Presidente, "que tratan de voltear a este gobierno porque quieren que sigan el socialismo y la miseria".

Pedro Sánchez, no podía faltar

El Presidente Javier Milei volvió a referirse de forma irónica a la crisis diplomática con España y afirmó que la canciller Diana Mondino iba a pedirle “horas extras”.

“Mondino me va a pedir horas extras”, dijo el jefe de Estado al responder a los militantes que corearon consigas en contra del presidente de España, Pedro Sánchez.

Socialismo y miseria

“El buenismo socialista nos lleva a la miseria. Porque cada vez funciona menos la economía, y se bloquea el proceso de generación de información. A menudo la solución del Estado a un fallo del mercado, es mucho peor. Vaya si tenemos un buen ejemplo con la Argentina”, chicaneó a la oposición y agregó: “Si el Estado interfiere en le propiedad privada, se genera un ruido y hace que las cosas empiecen a funcionar mal”.

Estado interventor

“Los fallos de mercado no existen”, sentenció el Presidente, quien agregó que si de todos modos se considera que hay un fallo sugiere que se revise si no hay intervención estatal.

“Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado lo primero que sugiero es que revisen que no está la intervención del Estado, porque si está el problema no es el mercado, no es la gente, el problema son los políticos", afirmó.

En ese sentido, el Presidente afirmó que entiende al mercado como “el proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad”.

Monopolios y Adam Smith

“Le vamos a decir algo a los políticos: Los únicos monopolios que son malos son aquellos en los que el monarca o señor feudal le daba a una empresa la potestad de vender tal producto en tal lugar. El monopolio es malo cuando el Estado está en el medio, porque si no se cumplía eso, le caía con todo el peso del Estado”.

El Presidente habló sobre el trabajo del economista Adam Smith sobre la teoría liberal del mercado, en torno a la no interferencia del Estado. “Al que la vio lo trataron de loco”, expresó.

Contra el aborto

En otro tramo del discurso, Milei repudió el aborto. Sostuvo que fue "algo utilizado por la humanidad para controlar la natalidad y la población desde el imperio egipcio hasta la actualidad".

“Lo que está inspirando la agenda asesina de hoy, es el club de Roma, que vino con la desclasificación de los archivos de Nixon, que decían que había que impulsar la agenda del aborto para el año 2000, porque se creía que iba a haber un caos social e informático. Es una agenda que tiene más de 3000 años y es una agenda asesina, por un par de salames que hicieron mal las cuentas”, explicó. “Pero el señor Milei es un ‘negacionista’ de la ciencia”, dijo sarcásticamente.

Javier Milei cierra se discurso

“Cada vez que interviene el Estado genera un fallo adicional en el funcionamiento del mercado y que demande más intervención. De esa manera nos termina condenando al maldito socialismo que es contra lo que tenemos que pelear de una vez por todas”, sostuvo el Presidente al cierre de su discurso.

