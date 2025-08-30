Ya juegan San Lorenzo y Huracán (0-0)

Desde las 14:45hs en el Nuevo Gasómetro se enfrentarán por la 7º fecha del Torneo Clausura San Lorenzo y Huracán , en el cual ambos llegan muy bien en cada zona, ya que el encuentro corresponde al partido interzonal. Ambos fueron eliminados en otras competiciones y buscan levantarse.

San Lorenzo está 3º en la zona “B” con 11 puntos al igual que Vélez, pero los fortineros están segundos por mejor diferencia de gol. El “Cuervo” jugó 6 partidos, ganando 3, empatando 2 y perdiendo 1. El gran problema de San Lorenzo son los goles, ya que, si bien le anotaron solo 3 en 6 partidos, también hizo pocos goles, solo 5 en la misma cantidad de encuentros. Está a solo 1 punto de River y buscará ganar para arrebatarle la punta.

Huracán también está bien en la zona “A”. Allí marcha 4º con 10 puntos los cuales sumó en 6 partidos, de los cuales ganó 3, empató 1 y perdió 2. Huracán está peor que San Lorenzo en cuanto a goles, ya que hizo 5 y le hicieron 6. Por eso puede que se dé un clásico con pocos goles, pero lo dudamos. El “Quemero” tiene 4 puntos menos que el líder momentáneo de la zona, Barracas Central que ya jugó.

Los dos fueron eliminados recientemente en la Copa Argentina, ambos en octavos de final. San Lorenzo cayó 1 a 0 con Tigre y Huracán 2 a 0 con Lanús. Además, el “Quemero” fue eliminado recientemente de la Copa Sudamericana por Once Caldas, con un global de 4 a 1 y también en la instancia de octavos de final.

Las formaciones serán las siguientes:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Live Blog Post Huracán se queda con uno menos Insólita e infantil expulsión de Luciano Giménez. El delantero no se bancó que lo agarren de la camiseta y le pegó un manotazo al defensor de San Lorenzo y se fue expulsado. Sobre 26 minutos el Globo se queda con uno menos.

Live Blog Post San Lorenzo y Huracán empiezan a aburrir Sobre 25 minutos de juego el partido entró en una meseta previsible ya que en los primeros minutos no se hicieron casi daño, ninguno llegó claramente al arco del otro. Si uno no rompe con un gol el empate sin goles se puede prolongar bastante.

Live Blog Post Los primeros minutos mejor Huracán Partido trabado en la mitad de la cancha pero está mejor Huracán que intenta llegar al arco rival. Se juegan 10 minutos y siguen 0 a 0.

Live Blog Post ARRANCÓ EL CLÁSICO DE BARRIO MAS GRANDE DEL MUNDO San Lorenzo y Huracán ya juegan en el Nuevo Gasometro y empatan 0 a 0.

