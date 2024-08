"Un humanista...": la defensa de Alejandro Dolina a Riquelme

Riquelme en modo Intrusos: Se levantó de un móvil de ESPN

Juan Román Riquelme comenzó dando una nota para el programa ESPN F90 conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo pero se levantó del móvil. ¿El motivo? un comentario de Chavo Fucks que no le gustó en absoluto a quien hoy es el presidente de Boca.

Si bien la nota duró menos de lo que en el programa tenían pensado, Riquelme dejó algunas declaraciones interesantes. Habló sobre el plantel, el Consejo de Fútbol y defendió a capa y espada a la Comisión que él preside.

Declaraciones de Juan Román Riquelme

Román habló sobre varios asuntos previo a levantarse del móvil como si de Intrusos en el espectáculo se tratase. En todo momento estuvo en una pose defensiva.

Primero que nada, Riquelme defendió el plantel de Boca: “Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Uno se pone a mirar la TV y parecería que se fueron 7-8 jugadores y Boca trajo uno solo. Tuvimos la suerte de que el Consejo de Fútbol ha hecho un trabajo extraordinario en estos 20-30 días y tenemos 6 refuerzos, y si quieren tratarlo a Anselmino como refuerzo, son 7 en 20 días”.

Respecto a la posibilidad de que Alan Velasco arribe al Xeneize, Román advirtió: “Es un jugador que a nosotros nos gusta y siempre intentamos trabajar mucho y que vengan jugadores buenos, eso es todo lo que puedo decir”.

Luego, el presidente de Boca habló sobre el trabajo del cuestionado Consejo de Fútbol y particularmente de su trabajo con la venta de Anselmino: “Nunca dijeron que fue una operación extraordinaria, que el Consejo hizo un trabajo extraordinario, que vendieron al fútbol inglés a la liga más importante del mundo para todos. Hablan del 'Consejo del Mate', bueno, el 'Consejo del Mate' vendió a Anselmino a Europa”.

Ya llegando al final de sus declaraciones, buscó defender a su Comisión Directiva halagándose que hayan cedido a los jugadores juveniles a los Juegos Olímpicos: “Decidimos entregar a todo nuestro mediocampo a los Juegos Olímpicos, fue un riesgo grande y como presidente decidí que vayan a vivir esa experiencia. Pero nunca escuché que digan 'qué bien que Boca dejó ir a los chicos a la Selección Argentina”.

Se levantó del móvil de ESPN F90

Una vez que Riquelme terminó de decir lo de los juveniles a los Juegos Olímpicos, Chavo Fucks lo interrumpió y le dijo: “Prendé la tele entonces. Porque acá se dijo. Acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes (a los JJOO)”. Riquelme allí contestó y buscó ayuda en Sebastián Vignolo, conductor del programa: “Sebastián, si ese señor me va a hablar mal yo no voy a hablar más”. Acto seguido, disparó: “Te mando un abrazo Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande. A mí no me reta ni mi viejo”. Allí finalmente el presidente de Boca se levantó y se fue del móvil.

Una vez que Riquelme se fue, el clima en el programa de Vignolo quedó tenso. Chavo Fucks allí le dijo al Pollo: “Perdón a vos porque se interrumpió la nota. Pero no podemos dejar que mientras libremente. Todo lo que dijo es mentira”.

