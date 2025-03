Polémica en River por la pregunta de Leandro Vaquila a Marcelo Gallardo

Luego hubo un ida y vuelta entre el DT y el periodista en donde Gallardo dijo que "no entiende hacia donde va la pregunta" y luego aclaró: "no voy a entrar en esa".

Hernán Berman es el representante de siete jugadores del Millonario que son:

Driussi

Kranevitter

Lanzini

Gonzalez Pirez

Colidio

Ruberto

Bareiro (a préstamo pero por el momento es jugador de River)

Además, cabe aclarar que desde el fallecimiento de su representante Juan Berros en mayo de 2024, Gallardo también tiene vínculo con Berman y es representado por él. Según TyC: "lo considera un hombre de importancia y confianza en su círculo futbolístico".

¿Correrá la suerte de Fernando Padrón?

El periodista Fernando Padrón también había causado polémica en River cuando habló sobre el rodaje de los jugadores juveniles en una conferencia de Gallardo: " Me llama un poco la atención la poca cantidad de minutos que han tenido algunos juveniles o la poca cantidad que hay en la conformación del plantel. Preguntarte si se debe a algo puntual. Recuerdo que el semestre pasado has manifestado que no era el momento de tirarle esa responsabilidad debido a todo lo que se estaba jugando".

A esto, el Muñeco respondió: "Mastantuono tiene el privilegio de estar en el plantel de Primera. Después si tiene o no minutos es una cuestión de que él se vaya preparando para darle continuidad. No confundamos a la gente de que no hay chicos que no tengan minutos... no confundas a la gente desde ahí porque no es por ahí. Si yo consideraría que estarían en condiciones para hacerlo, estarían tranquilamente".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1882459544909222029&partner=&hide_thread=false [AHORA] "No confundas a la gente con el mensaje": Gallardo cruzó a un periodista que le marcó la falta de minutos de los juveniles de River.



@TNTSportsAR https://t.co/1tTWGhTyip pic.twitter.com/I1spShY9MO — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 23, 2025

El corresponsal sufrió las represalias de su pregunta al entrenador del Millonario con un año sin poder ingresar al Monumental. El periodista habría recibido un mail aduciendo que "se presentó a la conferencia de prensa sin la acreditación necesaria para hacerlo", al término del partido entre River e Instituto por la segunda jornada del Torneo Apertura, disputado el pasado 29 de enero, apenas días posteriores a la pregunta que causó la polémica.

Por este antecedente, surge el interrogante de qué pasará con Leandro Vaquila.

