Feroz cruce twittero en el Mundo Boca revive la polémica por Cavani

#ParteMédico



Belmonte Tomás: Desgarro gemelo interno pierna izquierda.



Cavani Edinson: Se efectuó tomografía en el día de ayer complementaria a Resonancia Magnética.

Se constató edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apofisis transversa izquierda de L3 SIN… pic.twitter.com/LUaX9Wm17N — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 13, 2025

Arde el Mundo Boca ante una nueva lesión de Edinson Cavani

El usuario de X, "@sashajrr", encendió del debate luego de una nueva lastimadura del goleador xeneize. En su cuenta personal, el diseñador gráfico que es una celebritie dentro de este mundo de las redes sociales, escribió:

El 10 de Boca, capitán y el mejor pago del plantel, así nos va, es imposible planificar un año entero con un jugador así. Le hicieron una bandera a este tipo, igual ojo, no lo vayan a criticar que te saltan 500 boludos que lo tienen como ídolo El 10 de Boca, capitán y el mejor pago del plantel, así nos va, es imposible planificar un año entero con un jugador así. Le hicieron una bandera a este tipo, igual ojo, no lo vayan a criticar que te saltan 500 boludos que lo tienen como ídolo

La publicación provocó el enojo de varios cybernautas, entre ellos, Juampi Reynoso, reconocido partidario de Boca, perteneciente al famoso medio 'Planeta Boca Juniors'.

"Da la sensación que estás esperando que le vaya mal a Cavani para tuitear algo. Es insólita la bronca que le tenés. Creo que es propia de la histeria que se vive hoy en día en las redes, en la cancha, en el mundo del fútbol", contestó Reynoso.

Sasha no se quedó callado y le retrucó al comunicador: "La verdad que no, ojalá Cavani meta 100 goles más, gane la Libertadores y sea ídolo, pero por ahora no lo veo posible. No es serio que no pueda jugar 3 partidos seguidos, en Boca es menos que Orsini, se lo puede criticar como a cualquier jugador de este plantel, no hay intocables".

Da la sensación que estás esperando que le vaya mal a Cavani para tuitear algo. Es insólita la bronca que le tenés. Creo que es propia de la histeria que se vive hoy en día en las redes, en la cancha, en el mundo del fútbol. — Juampi Reynoso (@juampireynoso) February 13, 2025

Juampi le siguió el juego al diseñador: "'En Boca es menos que Orsini'. Ahí está. Todo dicho. Es realmente imposible. Esa es la histeria de la que hablo, que empieza en las redes y se traslada a la cancha, lamentablemente".

En esa línea, un hincha no identificable (no muestra ni su rostro ni su nombre completo), chicaneó a Sasha por su simpatía con Exequiel Zeballos y lo comparó con sus críticas a Edinson Cavani:

- Zeballos 2 años lesionado y 2 goles = " Te amo sos el mejor, no me bajo de tu barco"

- Cavani se pierde 15 partidos en 2 años, 24 goles y goleador del equipo, goles a todos los grandes y en semi de Libertadores = " Su mayor virtud es defender y no es mas q Orsini" — Paolo (@Paolo44842259) February 13, 2025

