De un ex Boca al 5 actual: debilidad de Alexis Mac Allister con Equi Fernández

Declaraciones de Alexis Mac Allister

El actual volante del Liverpool Alexis Mac Allister elogió a Equi Fernández, actual número 5 de Boca. Dijo: “Equi Fernández es un jugador diferente, Tiene un talento muy grande, me gusta mucho”. No es cualquier elogio viniendo de uno de los mejores volantes centrales del mundo. Alexis se particulariza por su pase, su pegada y la dinámica que le da al juego. Equi, aún no demostró como le pega de afuera pero si tiene buen pié (por momentos pareciera ambidiestro) y los grandes partidos los juega casi sin presión (como Alexis ante Francia)