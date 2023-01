'Spare' es bestseller pero Harry es más impopular

Residente en Londres, Guillermo Makin, fue consultado por Urgente24, acerca de la realidad de lo que está sucediendo con ‘Spare’, del duque de Sussex; entretejido de una tela con visos disruptivos para quienes se sujetan o han sujetado alguna vez a la ortodoxia de las reglas que imprime el protocolo de realeza, pero que ahora, mediante las confesiones, entrañablemente íntimas de Harry, traspasan palacio y salen a la calle en busca de ojos y de oídos ávidos de plebeyos y burgueses, que sean capaces de empatizar con su raída figura. ¿Lo ha logrado ya?

-Todos quieren conocer de qué se trata este libro, ¿qué se trae esta ópera prima, Dr. Makin?

-¡Ah! Sí. Prima la chismografía. Lo que pasa, en realidad, es que hay que entender muchas cosas: un contexto amplio de política británica, asuntos constitucionales y demás… pero esto tiene un impacto chismográfico que, eventualmente y primariamente, toque la popularidad de la Corona; pero dado que por ahora la conducta del nuevo rey, Carlos III, aparece intachable – incluso en el propio libro aparece esforzándose por ayudar al príncipe Harry-, el impacto institucional y político es mínimo; al contrario, lo que ha pasado es que la impopularidad del 'Principito' ha crecido enormemente y las demandas para que se le retiren los títulos de nobleza son crecientes. Así que, repito que ésto no tiene impacto político alguno, porque él no es un heredero cercano al trono, simplemente es una persona que ha quedado dolida por la muerte de Diana Spencer, su madre, y que probablemente nunca se ha recuperado, a pesar de haber sido tratado por diversidad de psicoterapias y psicoterapeutas. Lo que está a la vista es la sobreexposición de un yoísmo exacerbado: soy yo y todo lo demás, no existe, y si alguien existe, él/ella es quien tiene la culpa.

-Meghan Markle aparece siempre como el punto de la discordia… es la 'Yoko Ono' afroestadounidense de la familia… pero ¿hasta qué punto ella es influyente? (considerando su presencia constante en el libro)…

-Sí, a tal punto es fuerte su influencia sobre Harry que la interpretación de toda la prensa británica consiste en que cuando habla él, habla ella.

-¿A ese punto?

-Sí, es alguien que busca establecer su fama y en mi opinión es una trepadora sin muchos escrúpulos… y así la han catalogado la prensa y la familia real. La conducta de la familia real es la que siempre han ostentado, es decir, 'keep calm and carry on' (mantener la calma y seguir adelante). Ellos no van a hacer comunicado alguno. Esa es mi opinión.

-Uno recuerda otras épocas, por citar la mixtura entre protagonistas del Séptimo Arte y la nobleza, cuando el príncipe Rainiero fue a buscar a Grace Kelly y se casó, la labor, la función de Kelly fue dedicarse a ser la consorte; ella abandonó su carrera cinematográfica promisoria (también devino en alcohólica) pero los tiempos cambiaron, doctor…

-Y la dinastía es distinta, aparte de los tiempos; los Grimaldi son un poroto, mientras que los Hannover y los Windsor, ahora, han gobernado durante varios siglos y tienen mucha más influencia y seguimiento en todo tipo de órgano comunicacional, desde la revista 'Hello!' (Hola!) hasta la prensa de izquierda como 'The Guardian', ha descendido a cubrir el lanzamiento de 'Spare'.

-Meghan aparece como un personaje shakesperiano, es la Lady Macbeth que actúa como la 'picasesos', constante y desata la tragedia…

-En efecto, y la familia real la tiene catalogada como una manipuladora muy ácida en sus referencias. Aparte de eso tiene ella todo un historial. Cuando estaba acá, en Inglaterra, maltrataba al personal, gritos, escenas de cuasi pugilato, etc… En fin, es una diva de segunda en Hollywood.

El libro vendió 400. 000 ejemplares, sólo en United Kingdom pero en inglés en general vendió 1,4 millón de ejemplares en su arribo a las librerías. La autobiografía se ha convertido en el libro de no ficción más vendido en el Reino Unido.

Pero, no obstante las buenas ventas del libro, la popularidad del príncipe está lejos de haber cautivado los plebeyos corazones y mentes en el Reino Unido.

Hay un problema: la Casa Real no se reconciliará con él porque temen que luego intente contarlo todo, azuzado por su mujer Meghan que quiere vender todos los relatos que pueda y manipula a su marido, explicó The Independent.

Una fuente cercana a la familia real señaló que el rey Carlos III, su mujer Camilla y el príncipe heredero William creen que no habrá cambios en la situación mientras el duque de Sussex permanezca efectivamente “secuestrado por el culto de psicoterapia y Meghan”.

“Están atrapados”, dijo la fuente. “Realmente no pueden involucrarse porque todo lo que digan se compartirá con los medios. Es imposible tener una conversación o escribir una carta debido al riesgo de que Harry ponga todo lo que digan en el dominio público, potencialmente con fines comerciales”.

Entrevistado Guillermo Makin.

