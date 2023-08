Mi miedo y mi odio: Texto completo de Alexey Navalni

Pero, para ser honesto, lo tengo. Y qué más. Los veteranos de Internet recuerdan el meme: "Odio feroz y loco". Eso es todo. Y, de hecho, más a menudo después de los "tribunales". El último, por cierto, donde me dieron 19 años, no es de esos. Allí, por el contrario, todos competíamos en colmarnos de bromas. Nadie levantó la voz durante todo el proceso. Es el tipo de juez más peligroso: te soldará incluso a los 19 años y te hará sentir simpatía por él.

(...) Estoy sentado en mi ShIZO (N. de la R.: una celda de castigo o shtrafnoy izolyator) y leyendo el libro de Natan Sharansky, "No temeré al mal" (lo recomiendo). Sharansky pasó 9 años en la URSS, en 1986 fue canjeado. Fue a Israel, creó un partido, logró un tremendo éxito, incluso convertirse en el ministro de Relaciones Exteriores del país. En general, es genial. Por cierto, pasó 400 días en celdas de castigo. Y realmente no tengo idea de cómo sobrevivió.

Entonces, Sharansky describe el arresto y la investigación de 1977. Yo tenía entonces 1 año. El libro fue publicado en la URSS en 1991. Yo tenía entonces 15 años. Y ahora tengo 47 años, y cuando leo su libro, a veces niego con la cabeza para deshacerme de la sensación de que estoy leyendo mi archivo personal. Por ejemplo: el edificio ShIZO/PKT es un cuartel separado detrás de alambre de púas. El plazo máximo en el ShIZO es de 15 días. Y no me sorprendió cuando, después de varios "15" seguidos, como infractor persistente, me transfirieron al PKT durante 6 meses. Cara a cara.

En el prefacio (les recuerdo, estamos en 1991), Sharansky escribe que es en las cárceles donde se ha preservado el virus del librepensamiento, y espera que la KGB no encuentre "un antídoto contra este virus". Sharansky estaba equivocado. Se ha encontrado un antídoto. Sí, tanto que ahora, en 2023, parece haber más presos políticos en Rusia que en los tiempos de Brezhnev-Andropov. Pero, ¿qué tiene que ver la KGB con esto? En nuestro país no hubo un golpe furtivo o evidente dirigido por gente de los servicios especiales. No llegaron al poder, empujando a los demócratas-reformistas lejos de él. Ellos mismos los invitaron. Aprendieron por sí mismos cómo falsificar elecciones. Cómo robar la propiedad de industrias enteras. Cómo mentir en los medios. Cómo cambiar las leyes por sí mismos. Cómo reprimir a la oposición por la fuerza. E incluso cómo organizar guerras mediocres e idiotas.

Mi miedo y odio: Audio original en ruso.

Por lo tanto, no puedo evitarlo y odio con furia, con locura, a los que vendieron, desperdiciaron la oportunidad histórica que tuvo nuestro país a principios de los '90. Odio a Yeltsin con "Tanya y Valya", Chubais y el resto de la familia corrupta que puso a Putin en el poder. Odio a los estafadores que, por alguna razón, llamamos 'reformadores'. Ahora está claro como el agua que no estaban involucrados en nada más que intrigas y su propio bienestar. ¿En qué otro país se han convertido en millonarios y multimillonarios tantos ministros del 'gobierno reformador'? Odio a los autores de la más estúpida Constitución autoritaria, que a los idiotas nos vendieron como democráticas, incluso dándole al Presidente los poderes de un monarca en toda regla.

Especialmente odio a todos por el hecho de que ni siquiera hubo un intento serio de eliminar los cimientos de la anarquía: llevar a cabo una reforma judicial, sin la cual todas las demás reformas están condenadas al fracaso. Estoy estudiando mucho esto ahora. En 1991, allá por la RSFSR (N. de la R.: República Socialista Federativa Soviética de Rusia), se adoptó un buen concepto de reforma judicial, pero ya en 1993 comenzaron las contrarreformas, encaminadas a construir una vertical judicial. Entonces todas las fuerzas políticas querían tribunales justos. Pleno consenso en la sociedad. Si se creara un poder judicial independiente, entonces una nueva usurpación sería imposible o muy difícil. Así que no se equivoquen: lo que ahora es famoso emitiendo sentencias de 8-15-20 años a inocentes comenzó a construirse mucho antes que Putin. Y ahora está claro: en el Kremlin y el gobierno de los '90 nadie quería un tribunal independiente. Porque tal tribunal se convertiría en un obstáculo en el camino de la corrupción, el fraude electoral,

Odio a los 'medios independientes' y al 'público democrático' que aseguraron el pleno apoyo a uno de los puntos de inflexión más dramáticos de nuestra historia moderna: las falsas elecciones presidenciales del '96. Repito, yo era entonces un partidario activo de todo esto. No la falsificación de las elecciones, por supuesto, no me hubiera gustado ni siquiera entonces, pero hice todo lo posible para no darme cuenta de esto, y la injusticia general de las elecciones no me molestó en lo más mínimo. Ahora estamos pagando el hecho de que en 1996 considerábamos que la falsificación de resultados electorales no siempre es algo malo. El fin justificó los medios. Odio a los 'medios independientes' y al 'público democrático' que aseguraron el pleno apoyo a uno de los puntos de inflexión más dramáticos de nuestra historia moderna: las falsas elecciones presidenciales del '96. Repito, yo era entonces un partidario activo de todo esto. No la falsificación de las elecciones, por supuesto, no me hubiera gustado ni siquiera entonces, pero hice todo lo posible para no darme cuenta de esto, y la injusticia general de las elecciones no me molestó en lo más mínimo. Ahora estamos pagando el hecho de que en 1996 considerábamos que la falsificación de resultados electorales no siempre es algo malo. El fin justificó los medios.

Odio al oligarca Gusinsky (aunque hace mucho tiempo que no es oligarca) porque contrató desafiantemente al subjefe de la KGB, Bobkov, que estaba a cargo de perseguir a los disidentes. Entonces les pareció que eran bromas: "ja, ja, metió presos a los inocentes, y ahora trabaja para mí". Algo así como un oso con librea. Es decir, no solo no hubo depuración, sino que hubo estímulo para los sinvergüenzas. Y ahora, literalmente, aquellos que trabajaron para Bobkov cuando eran empleados jóvenes nos están encarcelando a Yashin, Kara-Murza y a mí.

Democracia y bienestar

A menudo se escucha que el gobierno de Yeltsin no pudo hacer nada porque los comunistas se les opusieron en el Parlamento. Sin embargo, esto no impidió las subastas de préstamos por acciones de 1996. Pero por alguna razón la reforma del Poder Judicial y la reforma de los servicios especiales se interpusieron en el camino.

Odio a todo el liderazgo de Rusia, que en 1991 (después del golpe) y en 1993 (después de la ejecución del Parlamento) tenía el poder absoluto y ni siquiera trató de hacer reformas democráticas obvias. Lo que sí se hizo en República Checa (donde la democracia es ahora y el salario promedio es de 181.000 rublos ), Polonia (democracia y 179.000 rublos), Estonia (democracia y 192.000 rublos), Lituania (democracia y 208.000 rublos) y otros países de Europa del Este. Por supuesto, diferentes personas estaban en el poder entonces. Y muy bueno, honesto, sincero también. Pero esta es una pequeña minoría, cuya lucha desesperada e infructuosa nos muestra mejor la corrupción y la falta de conciencia de la élite gobernante de entonces. Odio a todo el liderazgo de Rusia, que en 1991 (después del golpe) y en 1993 (después de la ejecución del Parlamento) tenía el poder absoluto y ni siquiera trató de hacer reformas democráticas obvias. Lo que sí se hizo en República Checa (donde la democracia es ahora y el salario promedio es de 181.000 rublos ), Polonia (democracia y 179.000 rublos), Estonia (democracia y 192.000 rublos), Lituania (democracia y 208.000 rublos) y otros países de Europa del Este. Por supuesto, diferentes personas estaban en el poder entonces. Y muy bueno, honesto, sincero también. Pero esta es una pequeña minoría, cuya lucha desesperada e infructuosa nos muestra mejor la corrupción y la falta de conciencia de la élite gobernante de entonces.

Esto no es con Putin en 2011, sino con Yeltsin, Chubais, los oligarcas y toda la pandilla del partido Komsomol que se hacía llamar “demócratas”, en 1994 no fuimos a Europa, sino a Asia Central. Cambiamos nuestro futuro europeo por las villas 'Tani y Vali' en la "isla de los millonarios" St. Barth (N. de la R.: Saint Barthelemy, isla VIP, donde Román Abramóvich adquirió la antigua residencia de David Rockefeller, el hombre que descubrió la isla para el jet set en los años '50). Y cuando los notorios oficiales de la KGB/FSB de Putin obtuvieron libre acceso a puestos políticos, no tuvieron que hacer nada. Solo mire a su alrededor y exclame con sorpresa: '¿Era posible así?' Y si las reglas del juego son tales que puedes robar, mentir, falsificar, censurar, y todos los tribunales están bajo nuestro control, aquí estamos, considéralo, un buen cambio.

Dejamos que la cabra entrara al almacén de repollo y luego nos sorprende que se haya comido todo el repollo. Es una cabra, su misión y objetivo es devorar repollo, en principio no se le ocurre nada más. Es inútil agitarlo. Entonces, en principio, el funcionario de Putin del FSB no piensa ni puede pensar en otra cosa que no sea construir una casa enorme y encarcelar a los que no le gustan. Aunque no soporto a la cabra, odio feroz y locamente a quienes lo dejaron entrar al almacén de repollo.

Entiendo que es mejor no odiar a nadie en absoluto, sino pensar en cómo no repetir esto. Y aquí llego a mi mayor miedo. No solo creo, sino que sé que Rusia tendrá otra oportunidad. Este es un proceso histórico. Volveremos a estar en la encrucijada.

Con horror y sudor frío, salto por la noche en mi litera, cuando me parece que nuevamente tuvimos una oportunidad, pero volvimos a seguir el mismo camino que en los años '90. Según el indicador "el fin justifica los medios". Donde todavía está escrito en minúsculas: “Fingir elecciones no siempre es malo”, "No importa que sea un ladrón, sino un tecnócrata" (...) y otras sabidurías del autoritarismo ilustrado.

putin shoighu.webp Vladmir Putin y su general preferido: ¿Sabrán salir de donde se metieron?

El dinero

Lo que escribí sobre los años '90 no es un ejercicio histórico, no es una reflexión y no es un lloriqueo sin sentido. Es el tema más importante y más urgente de la estrategia política de todos los partidarios del camino europeo y el desarrollo democrático.

¿Sabes? Me impresionó mucho la gran selección de opiniones diferentes acerca de nuestra investigación sobre Alexei Venediktov y Ksenia Sobchak. Recibieron decenas y cientos de millones de rublos del fondo presupuestario que sirvió como fondo común para Rusia Unida (N. de la R.: el partido político de Putin). Además, Venediktov recibió 550 millones justo en el momento en que dirigió el cuartel general de observación y organizó directamente el robo de votos. Era una persona, un agitador y controlador del voto electrónico, cuyo propósito es tomar tu voto y ponerlo en la pila de Rusia Unida.

(...) No me propongo bajo ninguna circunstancia dispararle a Alexei Venediktov, colgarlo o cortarle el pelo con cuidado. No se necesitan atrocidades. Pero al fin y al cabo, NO se puede APROBAR lo que hizo (y sigue haciendo) (...), y no considerarlo un aliado político. Porque, discúlpenme, si para nosotros un aliado político es el que vende nuestros votos a Rusia Unida, entonces, ¿quiénes somos en general, para qué estamos?

Vamos entonces, unámonos a Rusia Unida. Vamos a crear una facción de sobianinistas firmes allí (yo los llamo así), la base ya está allí (N. de la R.: Serguéi Semiónovich Sobianin es un político de Rusia y actual alcalde de Moscú desde 2010, reelegido en 2013 y en 2018. Ex gobernador del óblast de Tiumén, ex presidente del Gobierno de Rusia y ex jefe de la administración presidencial). Los acusados en casi todas las investigaciones de la FBK inmediatamente se apresuran a justificar el equipo de ensueño: Ksenia Sobchak, Alexei Venediktov, Maxim Katz (...) y ahora por alguna razón el redactor jefe de Novaya Gazeta, Kirill Martynov. Todo va a estar bien. Habrá mucho dinero. Nosotros, sobianinistas firmes, exigimos: "Quiten inmediatamente al mal Putin de nosotros y dennos buenos Sobyanin y Mishustin, Shuvalov y Liksutov".

Natan-Sharansky.jpg Natan Sharansky.

Mañana

Así que no lo dudes. Mañana habrá una nueva oportunidad, esa misma ventana de oportunidad, justo mañana tendremos que lidiar con aquellos que creen que las elecciones deben cancelarse o falsificarse en algunos lugares ("de lo contrario, elegirán extremistas"), es normal sobornar a los periodistas. (“no acabamos de pedirle a un amigo oligarca que compre este canal de televisión”), es mejor mantener a raya a los tribunales (“de lo contrario, sobornarán a jueces y jurados”), la base de poder del personal no se puede cambiar ( “son profesionales, no podemos reclutar gente de la calle”), etcétera, etcétera. Hasta el punto de que el contrato para la construcción de ese puente no debe ser entregado en licitación, sino a un 'contratista de confianza', con quien venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y las personas con tales ideas no serán ni 'putinistas' ni comunistas en absoluto; nuevamente comenzarán a llamarse demócratas y liberales.

La vida real es compleja, dura y llena de compromisos con personas desagradables. Pero al menos nosotros mismos no deberíamos convertirnos proactivamente en personas desagradables y dar la bienvenida a la corrupción con maquinaciones cínicas antes de que las circunstancias requieran compromisos.

Mucho me temo que la batalla por los principios se pierda de nuevo bajo las consignas de la 'realpolitik'. Por favor, aconséjeme cómo deshacerme de este odio y miedo. Estaría muy interesado en leer sus pensamientos sobre esto. Preguntaré y me enviarán comentarios por correo, si los hay. Hasta ahora, me parece, no puedes pensar en nada mejor que ser fiel a ti mismo y explicar incansablemente a las personas con numerosos ejemplos (por cierto, el libro de Guriev y Treisman, 'The Dictators of Deception' se publicó en ruso, hay 'mucho sobre esto, lo recomiendo encarecidamente) que los principios democráticos -pragmatismo, un tribunal independiente, elecciones justas e igualdad de todos ante la ley- son los mejores mecanismos para una vida dura y real en el camino hacia la prosperidad. Y los fondos secretos y los sueños de un buen dictador son una quimera y un disparate ingenuo.

Solo cuando la gran mayoría de la oposición rusa esté formada por aquellos que bajo ninguna circunstancia aceptan elecciones falsas, errores de juicio y corrupción, podremos gestionar adecuadamente la oportunidad que seguramente volverá a presentarse. Para que nadie en el año 2055 lea el libro de Sharansky en el ShIZO, pensando: "Wow, todo es como el mío"."

