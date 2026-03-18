Los mártires: De los antiguos griegos a Ghandi y Luther King

El término “mártir” se introdujo por primera vez como “testigo” de por qué preferían la muerte. Antes de morir, cada hijo pronunció un discurso, afirmando que moría por los pecados de la nación. La nación debía de haber pecado, o Dios no habría permitido que los griegos los oprimieran; debía de ser una forma de disciplina divina. Sus muertes se interpretan como un sacrificio a Dios a modo de expiación (una forma de cubrir o reparar una ofensa) y como la reivindicación de los justos. Estaban felices de morir por sus creencias, decían, porque sabían que su Dios los resucitaría (anastasis en griego, “resurrección” en español). Este es el origen de la recompensa por el martirio: que tanto el cuerpo como el alma sean llevados instantáneamente a la presencia de Dios en el cielo.

LOSMARTIRESDELOSANTIGUOSGRIEGOSAGHANDIYLUTHERKINGFOTO3 Los mártires que abarcan desde los antiguos griegos, Mahatma Ghandi y Martín Luther King representaron y representan la figura del “martirio moral”.

El culto imperial y la persecución de los cristianos

Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., su heredero, Augusto (que reinó desde el 27 a.C. hasta el 14 d.C.), organizó sus juegos fúnebres en Roma. Poco después se avistó un cometa, y el pueblo afirmó que César se encontraba ahora entre los dioses. El Senado romano cedió a la demanda popular y deificó oficialmente al difunto Julio, quien, como tal, podía ser venerado. Se crearon templos y un sacerdocio para el ahora deificado Julio. Augusto amplió entonces la idea al culto a Roma (la personificación de la ciudad), que incluía el homenaje a la familia imperial (que ahora podía reivindicar antepasados divinos). Cuando Augusto murió, también fue deificado por el Senado.

A finales del siglo I d.C., el segundo hijo de Vespasiano (que reinó de 69-79 d.C.), Domiciano (que reinó de 82-96 d.C.), renovó todas las viejas políticas que por lo general les costaban la vida a los emperadores. Revisó rápidamente el tesoro y estaba buscando medios para obtener ingresos cuando recordó el impuesto judío que su padre había ordenado como indemnización por la gran revuelta judía del año 66 d.C. Sin embargo, al parecer, el cobro de este impuesto judío se había descuidado tanto en Roma como en las provincias.

La temible presencia de la Guardia Pretoriana

Al registrar las viviendas de Roma, la Guardia Pretoriana se topó con cristianos que afirmaban no deber ningún impuesto porque no eran judíos (es decir, no estaban circuncidados). Julio César les concedió a los judíos étnicos el privilegio de no tener que ajustarse a los cultos estatales de Roma, pero este nuevo grupo resultaba confuso. Estos cristianos adoraban al mismo Dios que los judíos, honraban las Escrituras judías, pero no eran judíos étnicos. Al igual que a los judíos, a los cristianos se les prohibía adorar a los dioses tradicionales del Imperio romano, incluido el culto imperial, y esa es muy probablemente la causa principal del inicio de la persecución de los cristianos en el Imperio romano.

La negativa a participar en los cultos estatales del Imperio era “ateísmo”, o incredulidad en los dioses. Como los dioses eran responsables de la prosperidad del Imperio romano, la incredulidad y la no participación eran los equivalentes antiguos de la traición. La traición, siempre y en todas partes, acarreaba la pena de muerte, y esa fue la razón por la que ejecutaban a los cristianos en los circos, con la frase: “Cristianos a los leones”. Los cristianos asimilaron la historia de los mártires macabeos; cualquiera que muriera por sus creencias era recompensado con la presencia inmediata de Dios. En los inicios de la tradición cristiana, se estableció el modelo para que los creyentes actuaran imitando a Jesucristo.

La conversión de Constantino al cristianismo

Tras la conversión de Constantino al cristianismo en el año 312 d.C., el cristianismo se convirtió en una religión legal, lo que significaba que contaban con una autorización del Senado para reunirse. Esta autorizarión redujo las oportunidades para el martirio, así que, en su lugar, las nuevas órdenes de hombres y mujeres del movimiento que se convirtió en el monacato (siglos III-IV d.C.) se convirtieron en mártires vivientes: los monjes se retiraban de la sociedad para dedicarse a la oración y a una vida ascética en el desierto, sacrificando así una vida normal (matrimonio e hijos) a Dios.

Al igual que los cultos a los héroes de la antigua Grecia, ahora los cristianos realizaban peregrinaciones a las tumbas de sus primeros mártires. Se entendía que, como ahora se encontraban en el cielo, los mártires podían actuar como mediadores a los que implorarles beneficios terrenales. Para beneficio de los fieles, también se crearon relatos legendarios con los detalles de sus juicios y muertes en forma de martirologios. En la Edad Media esta práctica se convirtió en el culto a los santos, un aspecto importante de la Iglesia medieval.

Judaísmo

Los primeros rabinos desarrollaron criterios para quitarle la vida a alguien. La vida debía preservarse, ya que habían recibido los mandamientos para vivir según ellos, no para morir por ellos. Tanto el comportamiento privado como el público debían reflejar el kiddush ha Shem, la “santificación del nombre”. Estaba permitido violar los rituales judíos cotidianos para preservar la vida. Hay tres excepciones (normalmente durante una época de persecución):

1- ser obligado a asesinar a alguien,

2- conducta sexual inapropiada,

3- idolatría (Tratado Sanedrín 74a).

Islam

El profeta Mahoma (570-632 d.C.) también incorporó al islam el mismo concepto de martirio del judaísmo y el cristianismo. Shahid es el término para “testigo”, pero también está relacionado con el concepto islámico de yihad (“lucha”). El Corán enseña dos niveles de yihad. El más importante es la lucha interior, la práctica diaria de los conceptos y rituales islámicos centrados en la relación de cada uno con Dios. La segunda yihad es la lucha para defender la fe del islam. Esta segunda yihad ha sido adoptada por grupos islamistas radicales que justifican el uso de la violencia contra otros, alegando la defensa de su fe.

Los mártires islámicos se entierran con la ropa con la que murieron y son transportados instantáneamente al Paraíso (Cielo), donde se les concede un lugar especial. El islam también otorga el estatus de mártir a quienes sufren en esta vida, como las víctimas del cáncer.

El martirio moderno

Los conceptos modernos de martirio incluyen lo que se conoce como mártires seculares, es decir, personas dispuestas a morir por una causa social o política. Entre los ejemplos de mártires modernos se encuentran Abraham Lincoln, Dietrich Bonhoeffer, Gandhi y Martin Luther King Jr. Los funerales de los soldados se celebran de acuerdo con los funerales de los mártires, ya que dieron su vida por Dios y por la patria. Otras religiones del mundo tienen un concepto similar, en el que las víctimas de la persecución cultural o gubernamental se consideran mártires.

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