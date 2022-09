Jean-Luc Godard, el crítico que logró concretar su sueño

Godard reparó en el cine por la lectura del ensayo de André Malraux, 'Esbozo de una psicología del cine'. Luego por leer 'La Revue du cinéma', publicación relanzada en 1946, cuando fue a estudiar al Lycée Buffon de París y fue presentado a la élite cultural, en especial el escritor Jean Schlumberger.

Sin embargo, él reprobó su examen de bachillerato y regresó a Suiza. Y en Ginebra frecuentó a Roland Tolmatchoff, y al filósofo de extrema derecha Jean Parvulesco.

Regresó a París en 1949, se matriculó para Antropología en la Universidad de París (Sorbona), pero no asistió a clase.

Sí frecuentó en el Barrio Latino los ciné-clubs: la Cinémathèque Française, Quartier Latin (CCQL), Work and Culture... y conoció a Jacques Rivette, Claude Chabrol y François Truffaut.

Godard:

En la década de 1950, el cine era tan importante como el pan, pero ya no es el caso. Pensamos que el cine se afirmaría como un instrumento de conocimiento, un microscopio... un telescopio... En la Cinémathèque descubrí un mundo del que nadie me había hablado, nos habían hablado de Goethe pero no de Dreyer... Veíamos cine mudo en la era del cine sonoro, soñamos con el cine, éramos como cristianos en las catacumbas.

El Cine de Jean Luc Godard — Breve descripción

Junto con Maurice Schérer y Jacques Rivette, fundó la revista de cine 'Gazette du cinéma', que duró 5 números en 1950. Pero en 1951 fue cofundada 'Cahiers du cinéma' y escribió en nombre de quienes frecuentaban los ciné-clubs CCQL/Cinémathèque. Fue un éxito como crítico.

En 1952, Godard volvió a vivir con su madre, divorciada ya, a Lausana. Se hizo amigo del amante de su madre, Jean-Pierre Laubscher, quien le consiguió trabajo como obrero de la construcción de una represa, donde imaginó un documental sobre la represa; cuando terminó su contrato inicial, pasó a operador telefónico.

En abril de 1954, Laubscher le informó la muerte de Odile en un accidente de scooter.

Consiguió una cámara de cine de 35 mm, pudo filmar su documental, y tituló su película un título en rima 'Opération béton' (Operación concreta). La empresa que administraba la represa compró la película y la utilizó con fines publicitarios.

Godard había dado el gran paso.

Luego él realizó el cortometraje 'Une femme coquette' (1955), y en enero de 1956 regresó a París.

Truffaut solicitó su ayuda para trabajar en una idea basada en la historia real de un delincuente de poca monta, Michel Portail, que le había disparado a un policía en motocicleta y cuya novia lo había entregado a la policía, pero Truffaut no logró interesar a ningún productor.

Tampoco funcionó otro proyecto con Truffaut, una comedia sobre una chica de campo que llegaba a París.

Pero en 1957, Pierre Braunberger produjo la primera película de la serie 'All the Boys Are Named Patrick', dirigida por Godard a partir del guión de Eric Rohmer (Maurice Schérer), 'Une histoire d'eau' (1958) que creó a partir de imágenes no utilizadas filmadas por Truffaut.

En 1958, Godard, con un reparto que incluía a Jean-Paul Belmondo y Anne Colette, realizó su último cortometraje, 'Charlotte et son Jules', un homenaje a Jean Cocteau.

En diciembre de 1958, Godard quería hacer un largometraje. Él viajó al Festival de Cine de Cannes de 1959 y le pidió a Truffaut que le permitiera usar la historia en la que habían colaborado en 1956, sobre el ladrón de autos Michel Portail.

Jean-Luc Godard: Películas Esenciales

Luego buscó dinero del productor Georges de Beauregard, a quien había conocido mientras trabajaba en el departamento de publicidad en París de 20th. Century Fox, y que también estaba en el Festival. Pero Beauregard estaba endeudado con 2 producciones... entonces le consiguió la financiación de un distribuidor de películas, René Pignières.

El resultado fue 'Sin aliento' (À bout de souffle, 1960), inicio de un proceso de creación muy potente que concluyó en 'Fin de semana' (1967): trabajos muy diferentes a la etapa siguiente, cuando Godard se hizo político y denunció a la historia del cine como "burguesa".

'À bout de souffle' fue protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, expresó el estilo 'Nueva Ola' francesa pero incorporó algo del cine negro estadounidense, innovó con los cortes de salto y rompió la línea de visión en la edición de continuidad. Incluyó citas tales como un cartel de película que muestra a Humphrey Bogart —de The Harder They Fall, su última película, cuya expresión intenta imitar Belmondo, con reverencia—, citas visuales de películas de Ingmar Bergman, Samuel Fuller, Fritz Lang y otros; y una dedicatoria en pantalla a Monogram Pictures, un estudio estadounidense de películas de serie B. Las citas y referencias a la literatura incluyen a William Faulkner, Dylan Thomas, Louis Aragon, Rilke, Françoise Sagan, Maurice Sachs. Y en la banda sonora a Mozart, JS Bach.... Fue notable.

El camarógrafo fue Raoul Coutard, elegido por el productor Beauregard. Godard quería que 'Sin aliento' se filmara como un documental, con una cámara de mano liviana y un mínimo de iluminación añadida; Coutard conocía esa rutina: había trabajado para el servicio de información del ejército francés en Indochina. Sus 'travellings' fueron filmados por Coutard desde una silla de ruedas empujada por Godard.

Había un guión tradicional pero Godard decidió escribir los diálogos día a día, a medida que avanzaba la producción.

En enero de 1960, Godard ganó el premio Jean Vigo "para animar a un autor del futuro". Y ganó un reconocimiento de la industria, de los críticos, de los intelectuales.

Al año siguiente, Godard realizó 'Le Petit Soldat' (El soldadito), filmada en Ginebra, sobre la Guerra de Independencia de Argelia, interpretado por Michel Subor, y en el rol de Veronica Dreyer, Anna Karina, quien casi no tenía experiencia como actriz y Godard usó su torpeza como un elemento de su actuación. Fue filmada sin sonido directo. La película, de argumento político, insinuaba que Francia estaba involucrada en una 'guerra sucia', torturando, y fue prohibida por el gobierno francés hasta enero de 1963.

Pero la consagración de Godard como director popular fue 'Vivre sa vie' (Mi vida para vivir, 1962), donde Karina interpretó a Nana, una madre errante y aspirante a actriz cuyas circunstancias financieras difíciles la llevan a la prostitución. En una escena, en un café, extiende los brazos y anuncia que es libre de subirlos o bajarlos como desee.

Fue entonces cuando Columbia le ofreció US$ 100.000 para hacer una película, con control artístico completo. La gloria de un director.

Godard murió el 13 de septiembre de 2022 en su casa de Rolle, Suiza.

A Bout de Souffle (Sin Aliento 1960) - Un Policial a lo Jean-Luc Godard #Godard - Una Vieja

