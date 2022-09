El FdT llama al diálogo pero alimenta su relato contra el "odio"

Sin embargo, referentes kirchneristas como el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans y la titular del Inadi Victoria Donda pidieron imitar legislaciones vigentes en Venezuela. Ambos también sostuvieron un vínculo directo entre el fallido atentado a CFK y los presuntos “discursos de odio” de los medios y dirigentes políticos opositores. El fanatismo del senador de CFK llegó a tal punto de querer frenar la causa de vialidad, única vía para lograr la paz social, según la visión de Mayans.

Curiosamente durante el acto en la Boca se escuchó: "Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar", gritos aplaudidos por Gabriela Cerruti quién simultáneamente crítica a la oposición de formular mensajes de odio, ignorando los mensajes violentos de sus correligionarios.

Este lunes (12/9) también albergó la contradicción permanente del FdT. Mientras que el ultra kirchnerista Andrés “cuervo” Larroque anunció nuevas convocatorias por “ la paz y la fraternidad”, pese a las críticas de parte de la oposición y un pedido de disculpas del arzobispo Jorge Scheinig por el tono político que tomó la celebración, el presidente Alberto Fernández no sólo repudiaba en Twitter una vandalización a un monumento de Néstor Kirchner sino que lo asociaba directamente con los discursos del odio. “Desterremos el odio en Argentina. Con la fuerza de la democracia y el coraje de las convicciones, decimos Nunca Más a la violencia en nuestra patria”.

https://twitter.com/alferdez/status/1569399344704389123 A menos de 2 semanas del atentado a @CFKArgentina, así amaneció hoy el monumento a Néstor Kirchner emplazado en Ruta 7.



Desterremos el odio en Argentina. Con la fuerza de la democracia y el coraje de las convicciones, decimos Nunca Más a la violencia en nuestra patria. pic.twitter.com/MFHgzsd0mQ — Alberto Fernández (@alferdez) September 12, 2022

También CFK reapareció hoy en la misma red social, tras un largo silencio por la conmoción que sufrió ante el atentado, para criticar una columna de un periodista de Clarín, en un claro intento de reflejar el supuesto odio motivado por los medios no oficialistas. Su Twitter luego fue compartido por varios referentes del FdT que también repudiaban el presunto ´odio simbólico´ en diarios opositores.

Por otro lado desde la oposición recriminan el aprovechamiento político que está gestando el Kirchnerismo con el fallido ataque a su jefa. Horacio Rodríguez Larreta, reflexionó hoy en conversación con Cadena 3: “El atentado contra la vicepresidenta pudo haber sido una oportunidad para hacer un llamado a la unidad, pero el oficialismo lo desaprovechó. Es una muestra más de la partidización, la politización del atentado, es una lástima. Argentina perdió una oportunidad".

Por su parte el radical Martín Lousteau pide una mesa de diálogo y no una misa. Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la UCR sostuvo: "Los problemas se discuten en el Congreso Nacional, no en una basílica. JxC no busca la supresión del otro, busca el respeto irrestricto a la Constitución Nacional. Pisotearla es lo que nos divide”.

Como se ve en los últimos eventos políticos, la condición de la oposición para participar de una convocatoria del diálogo es que sea institucional, multipartidaria y en el Congreso.

Así las cosas, la sociedad argentina harta de la grieta, profundizada por el atentado a CFK, reclama a los políticos un acuerdo democrático. Según un estudio de Zubán Córdoba, un 71% de los argentinos reclaman a la dirigencia política un acuerdo democrático entre las mayores fuerzas políticas del país FdT y JxC y que el mismo porcentaje piensa que tanto el oficialismo como la oposición deberían moderarse luego del atentado. Además cuando se le pregunta en el estudio a la opinión pública qué sector influye positivamente para neutralizar y disminuirlos discursos de odio, la primera opción en aparecer es “ninguno” con un 32%.

