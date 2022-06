Irán juzgará 3 espías e Israel busca nuevo general

El proyecto de ley es del opositor Likud, presentado por Shlomo Karhi, pero la coalición oficialista intentará bloquearlo para no permitir que el Likud se atribuya el mérito de la caída de la Knesset.

De acuerdo con el protocolo, el proyecto de ley irá al Comité de la Knesset encabezado por Nir Orbach, quien renunció a la coalición gobernante y es posible que intente detener la votación para darle al Likud la oportunidad de intentar formar un gobierno alternativo sin ir a las elecciones.

La coalición espera presionar a Orbach para que no lo intente y aprobar las 3 votaciones en la Knesset el 22/06.

La coalición intentará, a la vez, aprobar todos sus proyectos de ley actuales que están listos para la 2da. y 3ra. lectura. Esto asegurará que sus partidos integrantes exhiban logros en el proselitismo venidero.

knesset.jpg Knesset en sesión.

Escenario

Israel va camino de su 5ta. elección en menos de 4 años, después de que Naftali Bennett,anunciara que disolvería el parlamento del país, la Knesset.

La medida se produce semanas antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y agrega otro capítulo a la continua agitación política de Israel.

Según Bennett, el gobierno será disuelto para preservar el sistema legal de 2 niveles que separa a los colonos palestinos e israelíes en Cisjordania. Con las regulaciones que otorgan protecciones a los colonos a punto de expirar a fin de mes y su extensión sumida en el estancamiento parlamentario, Bennett dijo que la disolución, que automáticamente extiende la ley hasta que se forme un nuevo gobierno, era necesaria para evitar "riesgos de seguridad" y "caos constitucional".

En realidad, la mayoría gobernante de Bennett se erosiona desde hace meses a medida que los legisladores de su amplia y tenue coalición desertaron o perdieron la fe en el gobierno.

El diario Haaretz informó que Bennett tomó la decisión para adelantarse a los legisladores rebeldes y de la oposición que estaban listos para votar para disolver la Knesset a finales de esta semana.

Éxitos contra Irán

Lo cierto es que la decisión de dirigirse a las urnas ocurre cuando Israel intensifica sus redadas nocturnas contra potenciales terroristas palestinos en Cisjordania como parte de la 'Operación Rompe la Ola'.

Israel ha ejecutado también, en las semanas recientes, ataques contra objetivos en Siria, Irán e Irak.

El 1er. ministro Naftali Bennett, seguirá 1 semana más, y su sucesor interino, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, presenta como un éxito los eventos recientes contra Irán incluyendo el bloqueo de los acuerdos nucleares de Teherán.

La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica votó a favor de censurar a la República Islámica por negarse a proporcionar respuestas sobre rastros de uranio encontrados en sitios no declarados. Esta fue la primera reprimenda del foro a Irán en 2 años.

A la vez, la guerra en Ucrania y la desconfianza en Rusia descarrilaron las conversaciones de USA con Irán para quitar a la Guardia Revolucionaria (IRGC) de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.

central atomica irani.jpg Cabina de control de instalación nuclear iraní.

Bennett vs. Netanyahu

El diario The Jerusalem Post se preguntó: '¿En qué se diferencia la estrategia de Bennett de la de Bibi?'

Luego se respondió a sí mismo: "Todo esto sucedió mientras Bennett decidió tomar un camino diferente al de su predecesor , el primer ministro Benjamin Netanyahu. En los primeros meses de 2021, sus ministros y su personal se negaron a discutir nada relacionado con las conversaciones sobre Irán con sus homólogos en Washington. Bennett, sin embargo, decidió comprometerse con la Administración Biden a pesar de que se opuso a un regreso al Acuerdo de Irán, y Washington fue transparente con Jerusalem en asuntos relacionados, hasta donde sabemos, para satisfacción de Jerusalem."

Bennett parecían tener una estrategia muy definida para presionar a Irán en el corto plazo, y acordar con Irán en el largo plazo, si lo tuviera debilitado y necesitado del levantamiento de las sanciones económicas.

No es el presente. El general de división Hosein Salami, comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), señaló que los enemigos del Islam y la Revolución están en declive y el país persa se convertirá gradualmente en potencia mundial en a su cultura de "sacrificio y martirio".

Hosein Salami también prometió venganza por el ex miembro del CGRI, Hasan Sayad Jodaei, asesinado delante de su propia casa en un barrio en el este de Teherán, supuestamente a manos israelíes.

El ex miembro del CGRi fue ejecutado por 2 motociclistas que le dispararan 5 veces antes de huir de la escena.

Es difícil decir hasta dónde han llegado Bennett y Gantz para convencer a sus aliados USA y Reino Unido acerca de su estrategia.

¿Habrá continuidad en el próximo gobierno?

Nuevo general

En el corto plazo, el Ejército israelí sabe que cualquier ataque letal contra Hezbolá puede causar un deterioro significativo en el frente norte, y esto arrastrará a Cisjordania y Jerusalén. Es necesario mantener la calma en superficie: así se justifica la guerra clandestina.

Tampoco se quedarán quietas las comunidades árabe-israelíes y los beduinos del sur, tal como sucedió en mayo.

Un estallido de guerra en el norte, especialmente en los meses previos a las elecciones, es leve pero preocupante.

En este escenario se jubila el Jefe de Estado Mayor de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), teniente general Aviv Kohavi, quien concluye sus 4 años de mandato.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, ya se reunió con los 3 aspirantes principales.

El colapso del gobierno de Bennett “es una maldita vergüenza”, dijo Gantz el lunes 20/06, porque la validez del próximo nombramiento del jefe de gabinete probablemente será cuestionada por la oposición actual.

Anna Ahronheim lo escribió en el Post:

Las FDI no pueden permitirse un jefe interino. Israel no puede tener seguridad e inestabilidad política. Las FDI no pueden permitirse un jefe interino. Israel no puede tener seguridad e inestabilidad política.

--------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Plenario nacional del FR y disgusto con Alberto Fernández

Javier Milei en momento clave manda a Kikuchi a Córdoba

Mario Abdo vs. Horacio Cartes dirimen poder con el avión

Nuevo golpe al burkini en Francia