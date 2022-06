Mark Eliyahu, el israelí que aman en Irán

Pueden tener incrustaciones muy ornamentadas y clavijas de afinación de marfil talladas.

Se toca sentado sostenido como un violonchelo aunque tiene aproximadamente la longitud de una viola.

El pasador puede descansar sobre la rodilla o el muslo mientras el jugador está sentado en una silla.

kamancheh.jpg Kamancheh, un instrumento muy particular.

Aprendizaje

Él afirma que por su madre, él interpretaba el violín clásico hasta que estuvo en Atenas, Grecia, donde había ido a estudiar música turca y griega... y escuchó el kemenche.

Fue la primera vez que escuché el sonido que siempre había escuchado dentro de mí, la primera vez que lo escuché con mis oídos. Estaba iluminado. Fue la primera vez que escuché el sonido que siempre había escuchado dentro de mí, la primera vez que lo escuché con mis oídos. Estaba iluminado.

Eliyahu descubrió más tarde que su bisabuelo había sido intérprete de kemenche.

Mark Eliyahu se mudó a Bakú, Azerbaiyán, para aprender kamancheh con el maestro Adalat Vazirov.

En 1999, Eliyahu fue presentado en sociedad: él participó en 'The Spirit of the East', un concierto y álbum dirigido y compuesto por su padre, Peretz Eliyahu, con la participación de cantantes azerbaiyanos conocidos.

Y luego actuó como solista con la israelí Orquesta de Cámara de Ramat Gan en un festival israelí.

En 2004, grabó su 1er. álbum solista 'Voices of Judea' y actuó con su conjunto por toda Europa e Israel.

En sus conciertos en Turquía comenzaron a irrumpir fans iraníes, y resultó que Mark Eliyahu rompió todas las barreras de la política aún cuando su música fue utilizada para la serie israelí de espionaje a Irán, 'Teherán', distribuida por Apple TV+.

Mark-Eliyahu.jpg Mark Eliyahu y su Kamancheh.

Boom

La agencia AFP afirma que Mark Eliyahu tiene un público muy nutrido en Irán, país que él no puede visitar: no hay vínculos y sólo odio entre los gobiernos israelí e iraní.

La música etérea de Eliyahu, en parte inspirada en sus raíces judías de la región de Daguestán en el Cáucaso, ha logrado abrirse paso en varios mercados.

"La cultura persa e iraní es una gran inspiración para mí", dijo Eliyahu.

Según AFP, él dijo en la entrevista:

Uno de mis mayores sueños es ir a Irán, estudiar allí y conocer esta cultura de verdad, porque me siento muy conectado con ella. Uno de mis mayores sueños es ir a Irán, estudiar allí y conocer esta cultura de verdad, porque me siento muy conectado con ella.

Mark Eliyahu - Journey (official video)

Estambul es un lugar de encuentro para israelíes e iraníes, a pesar de que Israel advirtió a sus ciudadanos que abandonen Turquía "lo antes posible" por la amenaza de ataques iraníes.

Nada de todo eso impidió, según AFP, que la estudiante de bioingeniería iraní Farnaz, de 29 años, disfrutara del espectáculo de Eliyahu al aire libre en una noche de luna llena: "Cuando escucho su música, a veces, se me pone la piel de gallina. Es por eso que lo amo".

Eran 3.000 admiradores, incluidas mujeres iraníes y turcas vestidas de diferentes modos pero todas sonriendo y balanceándose al ritmo de la música, según la crónica periodística.

En Turquía es donde da sus mayores espectáculos.

En Turquía, me siento como en casa. En primer lugar, porque mis orígenes también son turcos en Daguestán, el lugar donde nací: turco y persa, es donde estas culturas se mezclaron. En Turquía, me siento como en casa. En primer lugar, porque mis orígenes también son turcos en Daguestán, el lugar donde nací: turco y persa, es donde estas culturas se mezclaron.

Eliyahu ha escrito gran parte de su trabajo en la carretera, pero durante se recluyó en una yurta, a una hora en auto desde la frontera libanesa, en el moshav del norte de Beitt Zaid.

Eliyahu dice que no lee las noticias: "No sé de política, no estoy conectado a eso en absoluto. Estoy dentro de mi mundo musical".

Él aclaró a AFP que componer la música de 'Teherán', un drama aclamado por la crítica sobre un espía israelí que busca sabotear el programa nuclear iraní, "no fue un acto político".

En cambio, tiene una misión: "Difundir amor al mundo y... sanar y conectar".

Uno de sus fans en Instagram: "Deseo verte algún día en Irán".

AFP:

"Eliyahu no es el primer artista israelí en hacerse popular en Irán."

"La cantante Liraz Charhi, cuyos padres son judíos sefardíes del país, hizo un álbum que incluía partes grabadas en secreto en la república islámica."

"Pero la enemistad entre Israel e Irán sigue siendo uno de los principales impulsores de la política en la región, y parece haber pocas posibilidades de que algún músico israelí toque pronto en Teherán."

"Eliyahu dice que es un "gran honor" tocar "para mi audiencia de Irán" que conoce en sus conciertos en Turquía. "Es una gran pena que no pueda ir allí (a Irán), y deseo que algún día cambie".

