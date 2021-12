¿Alguien podrá explicar a Wikipedia qué fueron los indultos?

Hacer foco en que el indulto fue exclusivamente a militares intenta esconder que el conflicto incluyó a organizaciones terroristas que desafiaron a gobiernos constitucionales, que fueron los que solicitaron, en una autodefensa del Estado, la represión de los agresores.

La construcción tramposa de la historia argentina reciente intenta omitir que la ambición de todas las guerrillas surgidas desde los años '60 en adelante, con aval de Cuba, consistía en

el reemplazo del sistema republicano vigente y de la Constitución Nacional, e

imitar una organización o marxista trotskysta o marxista guevarista o marxista maoista.

En un comienzo el argumento convocante fue luchar por el regreso de Juan Perón pero cuanto éste regresó y su agenda fue diferente a la de las organizaciones armadas (las 'formaciones especiales'), la embestida fue contra su gobierno, y el asesinato de José Ignacio Rucci fue un magnicidio emblemático.

Fernando Vaca Narvaja reunion con Menem por indulto 1989

Indultos

¿Por qué eran necesarios los indultos? Para acabar con una grieta. Carlos Menem estuvo dispuesto a pagar un costo personal pero consideró necesario.

Antimenemista, Carlos Ares era el corresponsal del diario español El País, y escribió:

Las últimas encuestas indican que el 80% de los ciudadanos se opone a la libertad de Firmenich, y el 73% a la de Videla. Menem ha pedido que no se involucre en la crítica a ninguno de sus ministros, secretarios o colaboradores, "porque el indulto me lo banco yo solo".

La grieta era evidente: el ex general Jorge Rafael Videla, condenado a cadena perpetua, exigió que el decreto de su indulto no incluyera a Mario Eduardo Firmenich, y por ese motivo se hicieron varios decretos para un mismo indulto.

El general Martín Bonnet, jefe del Estado Mayor del Ejército, le explicó a Menem que ningún militar ni ex militar quería aparecer en el mismo decreto que el ex general Carlos Suárez Mason, 'Pajarito', quien se había fugado a Estados Unidos en 1984 para no ser "el pato de la boda".

Y el caso de José Alfredo Martínez de Hoz, convertido en ícono del 'Proceso' en parte por su archienemigo Emilio Eduardo Massera, quien llegó a controlar buena parte del peronismo y de los 'conversos' de los grupos terroristas.

Acerca del indulto de Firmenich, ya falleció quien podría aportar alguna información: Pablo Unamuno.

Quizás le llegó a contar a Juan José Álvarez, quien como alcalde de Hurlingham, lo designó secretario de Cultura.

Unamuno integró Peronismo Revolucionario, igual que Patricia Bullrich, Vicky Daleo y Jorge Reyna, una corriente con origen en Montoneros.

Unamuno fue vocero de Firmenich, y uno de los que solicitó a Menem el indulto, llegando a anunciarlo en noviembre de 1988 si ganaba Menem, quien de inmediato lo desmintió y pidió la expulsión del peronismo del lenguaraz.

Gran parte de la sociedad no entendió el indulto tal como no hubiese entendido el Plan de Convertibilidad si no se congelaba en 1 a 1, o como no entendió el envío de las fragatas a la 1ra. Guerra del Golfo o apostar a la caída del Muro de Berlín. En cambio sí celebran que la Argentina participe del G20 o festejaba el ingreso a USA sin visa porque les fascina creer en los Reyes Magos y Papá Noel.

El propósito de estas menciones del pasado es sólo a los efectos de demostrar que la guerra cultural no ha terminado, en parte porque los indultos luego fueron anulados por el propio peronismo, siempre tan flexible en sus decisiones como sus contradecisiones.