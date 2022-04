En marcha el #23A de productores autoconvocados

Su reclamo:

Baja de presión tributaria al sector agropecuario;

Eliminación de las retenciones;

Baja del gasto público;

Mayor provisión de gasoil en la cosecha próxima;

Revisión de medidas tomadas por el Ejecutivo en los últimos años.

La protesta es autoconvocada, prescindió de la Mesa de Enlace nacional pero cuenta con el aval de más de 200 entidades rurales del interior.

https://twitter.com/CampoMasCiudad/status/1517488578821042180 ¡Dejemos la capital de nuestro país tan limpia como la encontramos!



Así lo hicimos en San Nicolás, y así lo haremos mañana. El #23A, llevá tu bolsa y ayudá a que todo quede impecable luego de la movilización. pic.twitter.com/vpswxXSpfL — CampoMasCiudad (@CampoMasCiudad) April 22, 2022

También es respaldada por muchos dirigentes de la oposición que convocaron a participar de la misma.

Por este motivo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que Juntos por el Cambio se encuentra detrás de la protesta:

"Ya sabemos que hay un sector del campo que es un brazo político de Juntos por el Cambio. Van a estar en contra de todo lo que hagamos, de cualquier idea", dijo Kulfas en declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam, en el marco del lanzamiento de Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

https://twitter.com/riellodecba/status/1517628721490018306 La marcha por más abundancia y mayores privilegios



La puesta en escena…



Dato: Tractores viejos y en desuso que trasladaron a CABA en camión para no mostrar los enormes equipos de u$s500.000 que adquirieron…cifra récord histórica en compra de maquinaria agrícola#23A trucha pic.twitter.com/VqOI0qJL4P — Carlos Riello (@riellodecba) April 22, 2022

El ministro afirmó que a los productores rurales "les está yendo bien, los veo todo el tiempo comprando maquinaria y bienvenido sea, me pone muy contento".

Kulfas destacó que el "2021 fue el mejor año del siglo XXI en venta de producción de tractores cosechadoras y trilladoras".

Según el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), dependiente de Kulfas, la producción de maquinaria agrícola en 2021 fue la más alta desde 1996, lo que permitió al sector tener el mayor nivel de empleo en 8 años.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había amenazado con impedir el ingreso de tractores a Ciudad de Buenos Aires, pero luego cambió de opinión.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1517588122367782912 ¡Una buena! La cautelar que presentamos dio resultado. La justicia nos informa que el Ministro @FernandezAnibal no impedirá el ingreso de tractores a CABA durante el #23A, a pesar de sus ridículas amenazas. Vamos a terminar con la Argentina de los patoteros. pic.twitter.com/xotq6D20RQ — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) April 22, 2022

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, coincidió con Kulfa:

"No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando", insistió Cerruti.

"Acá no hubo suba de retenciones y la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando contra un proyecto que no conocen, que imaginan que puede suceder, por lo que no tenemos ninguna duda de que es una marcha absolutamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos del campo que tienen que defender los productores", aseveró.

https://twitter.com/javierlanari/status/1517546471679168512 El campo aportará casi 11.000 millones de dólares en concepto de retenciones en 2022. Sin esos recursos no habría planes sociales ni empleo público. Lo pagan los productores. Muchos no lo entienden #23A #PlazaDeMayo — Javier Lanari (@javierlanari) April 22, 2022

