Expectativa por la protesta del campo en la ciudad (#23A)

Luego acotó que el gobierno nacional “se corrió” de la seguridad de la protesta. “No hay nada que tengamos que hacer nosotros. Si están autorizados, están autorizados”.

Respuesta de Felipe Miguel

Conocidas las declaraciones del funcionario nacional, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel lo acusó de "no hacerse cargo" de la movilización en contra del gobierno y afirmó que "no se trata de autorizar o no, nosotros respetamos el derecho a manifestarse y trabajamos para que también se garantice el derecho a circular".

También opinó Marcelo D'Alessandro

Por su parte, el ministro de seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, expresó:

Recibimos una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse. Se comprometieron a hacerlo mañana sábado, para minimizar los inconvenientes de movilidad, a dejar carriles libres y a no afectar el Metrobús

Apoyo de entidades

La movilización cuenta con el apoyo de más de 200 entidades y que recorrerá desde la zona de Aeroparque hasta el centro porteño. Los productores reclamarán por la alta presión tributaria al sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, la escasez de gasoil en plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno.

La cosa no terminó con las declaraciones cruzadas entre Ciudad y Nación. Ariel Bianchi, tesorero de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA), cuestionó a Fernández por "bravucón" y agregó que "lo único que busca con esas declaraciones es incitar a la violencia y nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente con toda la gente de la ciudad. De nuestra parte va a ser una movilización ejemplar".

Lo mismo opinó, Diego Pascuale, uno de los organizadores del #23A, remarcó :

Somos gente de trabajo y nos vamos a manifestar pacíficamente. Sabemos que el Gobierno a la falta de argumentos responde con violencia y creo que el ministro le habla a su núcleo duro del kirchnerismo para tratar de sostener el relato Somos gente de trabajo y nos vamos a manifestar pacíficamente. Sabemos que el Gobierno a la falta de argumentos responde con violencia y creo que el ministro le habla a su núcleo duro del kirchnerismo para tratar de sostener el relato

