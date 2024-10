Tras Medio Oriente: El petróleo sigue firme en su rally alcista

Los analistas señalan que la OPEP+ dispone de suficiente capacidad excedentaria para compensar una eventual eliminación del suministro iraní, en caso de que Israel decidiera atacar. Sin embargo, advierten que la situación podría complicarse si Irán decidiera tomar represalias atacando las instalaciones petroleras de los países vecinos del Golfo Pérsico.

Este nuevo escenario en Medio Oriente pone al mundo en alerta, ya que cualquier perturbación en el suministro de petróleo en la región podría provocar un aumento sostenido de los precios del crudo, afectando a la economía global.

A una semana de la baja, las empresas analizan volver a aumentar los combustibles.

La cotización del Brent saltó 13% desde el último ataque de Irán sobre Israel, el pasado martes.

¿En camino hacia los US$ 100?

Lo explicó Urgente24 en: El precio del petróleo, el gran tema en la economía global: ¿US$50 o US$100?, la economía global no quiere escuchar de recesión. Está sucediendo un imprevisto en Medio Oriente, pero todavía la mayoría prefiere creer que 'algo sucederá' (otro imprevisto) para que el precio del petróleo no escale hacia los US$ 100, algo que impactaría en forma muy negativa en la inflación y la actividad, lo que siempre desestabiliza a las sociedades.

¿Qué deciden creer hoy los mercados de energía no renovable? Que los precios del petróleo reflejan temores de que el creciente conflicto en Medio Oriente pueda amenazar los suministros de petróleo de la principal región productora del mundo, pero...

un aumento en los inventarios de crudo en USA limita las expectativas negativas del impacto sobre la economía global (Los inventarios de crudo de USA aumentaron en 3,9 millones de barriles hasta los 417 millones de barriles en la semana que terminó el 27/09, según informó la Administración de Información Energética. Las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters era una reducción de 1,3 millón de barriles),

(gran comprador de Irán), y Rusia señaló que la alianza petrolera OPEP+ seguiría adelante con sus planes de aumentar la oferta al mercado en diciembre

La realidad es que los temores de que Irán, Irak, Yemen, Israel y USA sean protagonistas de una guerra regional han aumentado. No fue una casualidad lo que sucedió en Qatar. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recibió en Doha al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, informó la Agencia de Prensa Saudita.

En un artículo de opinión publicado en el Financial Times, el príncipe Faisal bin Farhan escribió un mensaje clarísimo a Israel y USA:

“La condición de Estado palestino es un prerrequisito para la paz, más que su subproducto”.

"Los verdaderos obstáculos para la paz no son los palestinos y los israelíes, que anhelan la estabilidad y la coexistencia, sino más bien los radicales y los belicistas de ambos lados".

