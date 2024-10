En Uruguay, extrema derecha promueve plebiscito contra "la usura" (bancos)

Para convocar el plebiscito, el organismo electoral debe validar 276.632.

La depuración

Manini Ríos aseguró que Cabildo Abierto realizó una “depuración” del listado antes de presentarlo. “Lo hicimos nosotros, no se lo dimos a la Corte para que lo hiciera”.

El coordinador de la campaña por el plebiscito, Enrique Montagno, recordó los “errores y problemas” con las firmas que ocurrieron en otras ocasiones, y por ese motivo, antcipándose a objeciones, él tomó la decisión de descartar 25.000 firmas.

“El 99% de las firmas que hoy se entregan es consecuencia de la militancia de Cabildo Abierto”, dijo Manini Ríos, quien agradeció a quienes “hicieron su aporte”:

el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI),

la diputada Nancy Núñez y edil Marcelo Tortorella, del Partido Nacional (Paysandú); y

la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Rocha.

“Es uno de los grandes temas que afectan a la gente. Al pueblo uruguayo no le cambia la vida si Charles Carrera va preso o no, o si [Yamandú] Orsi debate o no, o si algún candidato hace gimnasio y muestra sus músculos”, sostuvo. Esto último en alusión al candidato a presidente del Partido Colorado, Andrés Ojeda, por su spot en el gimnasio.

“Lo que le cambia la vida es que el sistema político de una vez por todas les solucione sus grandes problemas. Esta es una causa nacional, no partidaria”, sentenció.

Los políticos hablan, dan discursos, entonan canciones, hablan de esperanza, de honestidad, de su lucha contra la pobreza, pero en sus acciones hacen todo lo contrario.

En Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el candidato a presidente por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, apoyado por Luis Lacalle Pou, disertó en Ciudad de Buenos Aires, en un evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El presidenciable comenzó su alocución haciendo referencia a la cantidad de argentinos que se mudaron a Uruguay entre 2020 y 2021, en plena pandemia por el covid-19.

A 20 días de las elecciones nacionales, y en la que no es favorito, él se definió como “el candidato de la continuidad”.

“De la continuidad, que no es lo mismo que continuismo. Continuismo es hacer más de lo mismo. Continuidad es hacer mejor de lo mismo. Siempre hay cosas para corregir y hay desafíos nuevos. Este gobierno comenzó a construir un primer piso muy sólido que nos permite hacer un segundo piso de transformaciones en un segundo gobierno. En la 1ra. vuelta se definirá quiénes van al balotaje y quién tiene la mayoría parlamentaria. Obviamente aspiro a que la coalición tenga la mayoría. Esta quizás es la elección más importante porque no es [Yamandú] Orsi versus Álvaro. Es una elección en la que están en juego dos modelos diferentes, entre el futuro y el pasado”.

A su vez, Delgado destacó que pese a las 5 crisis que enfrentó Lacalle Pou (pandemia, sequía en el campo, crisis del agua, guerra Rusia y Ucrania, relación cambiaria con Argentina), “bajó impuestos”.

El candidato se refirió al Frente Amplio (favorito a ganar los comicios) y afirmó que la oposición lo “único que ofrece es incertidumbre”.

“Tienen falta de programa, lo reconocen a cada rato. Tienen líneas programáticas, pero falta de programa. Hay falta de contrapesos dentro de la fuerza política. Hay un condicionamiento ideológico mucho mayor que antes dentro de la oposición, sin dudas. Hay una disputa y líneas económicas diferentes. Es un problema de quien resuelve adentro del FA. Puede haber voluntad, pero después el FA resuelve otra cosa. Ya le pasó al presidente [Tabaré] Vázquez, que tuvo una oportunidad histórica de tener un TLC [Tratado de Libre Comercio] con Estados Unidos y dijo que sí. Pero la interna ideológica del FA no se lo permitió. El FA de hoy tiene más preguntas que certezas. Yo soy certezas y este es el rumbo que les va a dar a ustedes, muchos inversores, certezas”.

