El precio del petróleo, el gran tema en la economía global: ¿US$50 o US$100?

“La condición de Estado palestino es un prerrequisito para la paz, más que su subproducto”.

"Los verdaderos obstáculos para la paz no son los palestinos y los israelíes, que anhelan la estabilidad y la coexistencia, sino más bien los radicales y los belicistas de ambos lados".

A su vez, el Emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, afirmó durante la cumbre del Diálogo de Cooperación de Asia en Doha:

“Ha quedado clarísimo que lo que está ocurriendo es un genocidio, además de convertir la Franja de Gaza en una zona no apta para la habitación humana, en preparación para el desplazamiento”.

Preocupado, el ministro de Economía de Arabia Saudita, Faisal al-Ibrahim, de visita en Berlín (Alemania), reclamó apelar a la sensatez:

“Esperamos que prevalezca la sensatez, se produzca una desescalada, se establezca un diálogo y se vea una mayor colaboración a nivel mundial, pero también regional, para que podamos abordar estos desafíos”.

sauditas e iranies.jpg El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recibió en Doha al ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.

Ormuz

Ivan Samoilenko, socio director de la agencia de comunicación B&C Agency: “Los conflictos militares en Oriente Medio son un factor que suele influir en el precio del petróleo hacia precios más altos. Pero la OPEP+ dijo que el mercado estaría cerca de la sobresaturación en 2025 debido a una desaceleración de la economía global y a la reducción de la demanda de recursos fósiles por la transición a otras fuentes de energía. La dinámica del PIB de USA y China lo confirma: el consumo de petróleo está disminuyendo. El precio del petróleo ha ido bajando durante los últimos 6 meses y está por debajo de los US$ 80 por barril. Hay un pronóstico de Bloomberg de que se avecina un largo período de precios bajos del petróleo (a US$ 50 por barril) está más cerca de la realidad que las declaraciones sobre aumentos de precios esto es más probable que un barril a US$ 100”.

Sergei Solovykh, de Fontvielle Investment Company: “El conflicto de Oriente Medio tiene un impacto significativo en el mercado del petróleo y su desarrollo posterior puede conducir a varios escenarios. Si el conflicto se intensifica, y si países productores de petróleo clave como Irán, Arabia Saudita o Irak se involucran cada vez más, o si existe la amenaza de bloquear el Estrecho de Ormuz, los precios podrían subir a US$ 100 y hasta US$ 150 por barril. Un factor de presión adicional podría ser la introducción de nuevas sanciones contra países de la región. Sin embargo, también existe el escenario opuesto: si Arabia Saudita y otros productores aumentan la producción, puede haber un exceso de oferta en el mercado, lo que hará bajar los precios a US$ 50 dólares. Una resolución rápida también podría bajar los precios, eliminando el riesgo de una prima de volatilidad”.

¿Israel atacará la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, con el objetivo de privar al país de ingresos petroleros?

La producción de petróleo de Irán aumentó a un máximo de 6 años de 3,7 millones de barriles por día en agosto, dijeron analistas de ANZ.

“China sentiría el impacto de cualquier interrupción de manera más directa”, dijo Richard Bronze, director de geopolítica de Energy Aspects, una firma de investigación. “Pero cualquier pérdida significativa del suministro iraní se sentiría en el mercado en general, ya que los compradores chinos tendrían que encontrar suministros alternativos, lo que aumentaría la competencia y haría subir los precios”.

Una estupidez lo que opinaron Tamas Varga, de la correduría de petróleo PVM; y Helima Croft, analista de RBC Capital Markets, un banco de inversión, sobre bombardeo posible de Irán a instalaciones petroleras de Arabia Saudita y Emiratos: acaban de reunirse en Doha. Pero lo de Croft y Varga ayuda a ejemplificar lo disparatado y desinformados que a veces resultan los especulativos mercados de futuros.

Sin embargo, el único que mencionó el tema más delicado fue Sergei Solovykh: Ormuz.

Ormuz es una isla, una ciudad y un estrecho que funciona como la llave del golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz tiene importancia estratégica porque su anchura es de 60 a 100 kilómetros, y por ahí pasa casi el 20% del petróleo del mundo, 35% del comercializado por mar, y eso es mucho más de lo que produce Irán. Es el arma estratégica que siempre tiene Irán a mano.

