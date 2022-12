Se complica el rolleo de la deuda si no está el BCRA

A pesar de la llegada del dólar soja II, y con este una mejora de las paridades en los títulos de deuda en dólares, los inversores continúan mostrando cierta reticencia a los títulos en pesos. Un informe de Marangoni y Rodriguez Asociados -M&R- destacaba que: A inicios de esta semana, el Tesoro obtuvo una no muy buena licitación de títulos, en donde el roll over alcanzó apenas el 88%, con plazos muy cortos y con un mix de instrumentos en donde se decidió no ofrecer deuda vinculada a la inflación (CER). Cabe destacar que en esta ocasión, los vencimientos eran casi exclusivamente del sector privado, dado que el sector público entró casi por completo al canje ofrecido a mediados de noviembre.