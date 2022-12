La pregunta es si el FdT puede reunir los votos para conseguir la expulsión.

“Por los insultos proferidos a los gritos y de forma desencajada, por su actitud prepotente para intimidarla e impedirle llevar adelante su función como presidenta del cuerpo, por el obsceno gesto que realizó antes de retirarse del recinto, en clara apología de la violencia sexual”, enumeraron y lo describieron como una conducta “reprochable” dentro de la Cámara durante la sesión que “se enmarca en la causal de violencia política con marcados componentes misóginos y discriminatorios”.

En ese sentido, remarcaron que Ritondo “ha sobrepasado los límites de lo comprensible y aceptable” en el Congreso “teniendo en cuenta su envestidura y en especial, su rol de conductor de una fuerza política que representa a gran parte de los ciudadanos argentinos”.

https://twitter.com/MaraBrawer/status/1598747736211324933 Solicitamos la expulsión de Cristian Ritondo @cristianritondo de la Cámara de @DiputadosAR.



Los gestos obscenos y degradantes de violencia machista y los dichos xenófobos e insultos del diputado Ritondo son un limite que no debemos traspasar y que no vamos a dejar impune. pic.twitter.com/QiNDuHWFrX — Mara Brawer (@MaraBrawer) December 2, 2022

En otro párrafo, explicaron la significación del gesto que realizó el diputado del Pro que “reviste en el marco de una cultura patriarcal”. “El dedo índice atravesando un círculo formado por los dedos pulgar e índice responde gestualmente a la simulación de la penetración, expresión que en nuestra cultura tiene una significación clara y compartida: da cuenta de la superioridad de una persona sobre otra imponiendo su deseo sexual de manera intimidante y abusiva ”.

“Un mensaje amenazante de violación que, si lo traducimos en palabras, quiere decir ‘te ganamos, no pudiste evitar que te penetremos a la fuerza’. Si lo traducimos a lenguaje de barrio, está diciendo con claridad ‘te reventamos’, ‘te cogimos’. Así de violento y misógino como suena”, compararon.

En ese sentido, consideraron que ese gesto “es digna de un varón violento más que de un representante del pueblo. Es digna de una patota más que de un cuerpo parlamentario elegido por el voto popular. Es la violencia machista en todo el esplendor”.

También repudiaron el término “venezolana” que Ritondo utilizó “en forma de insulto” para interrumpir el discurso de la entrerriana Blanca Osuna. “Esta expresión hace visible el racismo de una autoridad de bloque, que contribuye a la construcción de prácticas discriminatorias y estereotipos sobre una nación hermana”, denunciaron y añadieron: “La discriminación, racismo y xenofobia con la que se expresa el diputado perpetúa la matriz de desigualdad”.

“Al gritar, insultar, interrumpir, amenazar, hostigar y proferir gestos humillantes tanto a la Presidencia del cuerpo como a las legisladoras y legisladores reuniones para celebrar la sesión, Ritondo trasgrede deliberadamente la vigencia de principios constitucionales como la previsión del artículo 37 de la Constitución Nacional, que refiere a la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos”, plantearon.

Además, remarcaron que “esto se agrava aún más al ser él mismo presidente de bloque, un cargo que debería disuadirlo de brindar estos espectáculos tan lamentables”, y preguntaron: “Los 50 legisladores del Pro en esta Cámara ‘¿se sienten representados por este comportamiento violento? ¿no van a repudiar sus agresiones?”.

“La violencia política puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y privada, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. Es especialmente grave cuando ocurre en espacios tan trascendentes para la vida democrática como lo es el Congreso Nacional y cuando los hechos ocurren a la vista de todos los presentes y quedan registrados para su posteridad, tal como sucedió con el diputado Ritondo”, fundamentaron.

La defensa de Ritondo tras las críticas

Cristian Ritondo había sido el diputado de Juntos por el Cambio más criticado por el oficialismo, debido a sus gritos y gestos durante la bochornosa sesión del jueves, cuando diputados del principal espacio opositor, a los gritos y golpeando las bancas, desmadraron la sesión y la hicieron caer por considerarla "inválida" ya que el oficialismo postergó en dos oportunidades el inicio del debate sin respetar el reglamento del cuerpo.

Desde el kirchnerismo, a Ritondo lo acusaron de "misógino" y "violento", y esta mañana él salió a responder.

"Un diputado sanjuanino vino a mi banca y me amenazó. Eso pasaba. Nos negaron la palabra a los cuatro presidentes de bloques para decir que estaban haciendo las cosas mal. La respuesta es que con el kirchnerismo uno va a practicar boxeo y le pegan un tiro y dicen que está en el reglamento. Rompen todas las reglas. La verdad que a uno lo saca", reprochó el ex ministro de Seguridad bonaerense al relatar cómo comenzó el desmadre en el recinto.

"Si uno no tiene ese comportamiento, que lamentablemente uno no lo quiere tener, no lo escuchan. Así y todo, nos avanzaban en un grado de locura. Hacen lo que quieren con la instituciones. La verdad que si muchas veces no nos mostramos de esa forma, nos llevan por delante", se justificó.

Al ser consultado sobre los videos viralizados, donde aparece gritándole "venezolana" Moreau y haciendo gestos con las manos contra el oficialismo, Ritondo primero respondió: "Yo le gritaba van a hacer de esto Venezuela. La expresión tenía que ver con la democracia en Venezuela".

Y continuó: " Obsceno en la Argentina es cuando los chicos se mueren de hambre, una Argentina de 100%de inflación, que la gente no llega a fin de mes, que hayan cerrado las escuelas dos años, llevarse las instituciones por delante, que el martes haya paro porque va a actuar la Justicia (en el juicio contra Cristina), atacar a los medios...".

"Obsceno es cuando dijeron en conferencia de prensa que Macri sodomiza a Negri. Le diría que buscan en el diccionario de la RAE qué es sodomizar. Es hasta maleducado leerlo", concluyó.

