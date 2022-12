Cristian Ritondo habló sobre su "gesto misógino" a Moreau

Respecto a cómo comenzó el desmadre en el recinto, el diputado PRO detalló: "Entramos los presidentes de la oposición y nos negaron la palabra. La respuesta de la presidenta al diputado Mario Negri era 'no sé por qué grita ahora usted, usted grita de noche... está demasiado colorado, le va a hacer mal... no me grite a mi, no sé cómo la trata su mujer'..."