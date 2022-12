El golpe en Asia hace temblar al gigante Blackstone

ven que la cuerda de terciopelo ahora limita los reembolsos, posiblemente, si no es probable, impulsando a más inversores a pedir que les devuelvan más de su dinero. Lo que puede ser un poco más preocupante es que el rendimiento no parece estar impulsando directamente las salidas, dado que los rendimientos sí lo están. . . hasta aproximadamente un 9% hasta octubre ven que la cuerda de terciopelo ahora limita los reembolsos, posiblemente, si no es probable, impulsando a más inversores a pedir que les devuelvan más de su dinero. Lo que puede ser un poco más preocupante es que el rendimiento no parece estar impulsando directamente las salidas, dado que los rendimientos sí lo están. . . hasta aproximadamente un 9% hasta octubre

Cerca del 70% de las solicitudes de reembolso provienen de Asia, según personas familiarizadas con el asunto, una proporción descomunal, considerando que los inversores no estadounidenses representan solo alrededor del 20% de los activos totales de BREIT. Pese a esto, desde JP Morgan destacan que:

BREIT tiene mucha liquidez

Y en este sentido salió a hablar Blackstone en un comunicado enviado al Financial Times donde remarcan que:

Nuestro negocio se basa en el rendimiento, no en los flujos de fondos, y el rendimiento es sólido como una roca

