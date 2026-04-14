ROSARIO. La industria del cine se encuentra en un punto de inflexión crítico y encendió las alarmas en la ciudad. La cadena Showcase Cinemas evalúa seriamente el cese de sus operaciones en el país producto de la caída de espectadores ante el avance de las plataformas de streaming. Esto impactaría en el Shopping Alto, donde funciona el negocio.
MÁS ALLÁ DE LAS PANTALLAS
Salida de emergencia: Una de las mayores cadenas del cine analiza la venta de activos locales
El cine atraviesa una de sus peores crisis y encendió alarmas en Rosario como en distintos puntos del país. ¿Showcase Cinemas se va de Argentina?
De confirmarse el retiro, la ciudad perdería su centro de exhibición más importante. El complejo del Alto Rosario cuenta con 14 salas, cuya desaparición dejaría un vacío cultural y comercial significativo en la Cuna de la Bandera, afectando no solo a los cinéfilos sino también al ecosistema de servicios del shopping.
¿Showcase Cinemas se va de Argentina?
La firma propietaria, el conglomerado Paramount Skydance Corporation, ya puso en marcha la maquinaria financiera para desprenderse de sus activos en Argentina. La decisión no afecta solo a Rosario; la empresa gestiona siete complejos distribuidos también en Buenos Aires y Córdoba.
Según lo trascendido, para garantizar una transición ordenada o encontrar un comprador, contrataron a la consultora Quantum Finanzas. Esta compañía será la encargada de tasar el valor de la operación y buscar interesados que quieran hacerse cargo de las pantallas locales.
Más allá de las pantallas: El caso Norcenter
El símbolo más claro de que esta decisión trasciende lo cinematográfico es la inclusión de Norcenter Lifestyle Mall en la mesa de negociaciones. Este activo, ubicado estratégicamente en la zona norte del Gran Buenos Aires, no es un cine convencional, sino un centro de usos múltiples:
* Infraestructura Crítica: Norcenter alberga la única sala IMAX del país operada por la cadena, un estandarte tecnológico para la industria.
* Modelo de Negocio Híbrido: El predio integra locales comerciales con un fuerte enfoque en el hogar y la decoración, además de amplios espacios de oficinas.
* Riesgo Inmobiliario: Si el grupo decide desprenderse del shopping, se pone en juego un nodo logístico y corporativo clave, lo que confirma que la industria busca reducir su exposición total al mercado local.
Crisis en el cine
El retroceso de Showcase no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una industria que está perdiendo su lugar como el entretenimiento preferido de los argentinos. Los datos de Ultracine confirman que el sector atraviesa una crisis estructural que combina la recesión económica con un cambio cultural profundo.
El fenómeno que afecta a Showcase y al resto de las cadenas se puede resumir en tres ejes críticos:
1. La desconexión con el público
Incluso con grandes lanzamientos como Avatar: Fuego y Cenizas o Zootopia 2, la concurrencia no logra repuntar. Existe una sensación de que el cine ha dejado de ser una salida familiar accesible para convertirse en un consumo de lujo esporádico.
2. El factor "Streaming" y la ventana corta
La competencia de las plataformas ya no es solo por el tiempo del espectador, sino por la exclusividad. Al acortarse las "ventanas" (el tiempo que pasa desde que una película se estrena en cine hasta que llega al televisor), muchos usuarios prefieren esperar apenas unas semanas para ver el contenido en casa, amortizando el costo de su suscripción mensual.
3. El peso de los costos fijos
Para complejos de gran escala como el de Rosario (14 salas) o el Norcenter, mantener la estructura operativa —climatización, tecnología de proyección y personal— con salas que promedian ocupaciones mínimas durante la semana se ha vuelto financieramente insostenible.
El peor enero en tres décadas
Tal lo comunicó Urgente24, el primer mes del año marcó un piso histórico para la exhibición cinematográfica. Con 2.085.576 entradas vendidas, fue el enero con menos público en los últimos 30 años, incluso por debajo de los registros de la pandemia. La caída fue del 25% en comparación con enero de 2025, cuando se habían vendido más de 2,7 millones de tickets.
Se trata de un dato especialmente sensible para la industria, ya que enero suele ser uno de los meses más fuertes por el receso escolar y el movimiento turístico. El único antecedente similar se remonta a 2002, en plena crisis económica, cuando la concurrencia también se desplomó.
Pantallas apagadas, shoppings vacíos
La salida de una cadena como Showcase marcaría un precedente peligroso. No se trata solo de un cambio de marca, sino de la posible desaparición de infraestructuras que, una vez cerradas, son muy difíciles de recuperar. Para los centros comerciales, esto significa perder su principal "ancla" de tráfico nocturno y de fin de semana.
Aunque el panorama parece sombrío, la intervención de consultores financieros sugiere que el objetivo primordial es la venta del paquete accionario. Esto abre una luz de esperanza: la posibilidad de que otra cadena (nacional o internacional) tome las riendas de las salas y evite que las pantallas se apaguen definitivamente en Rosario.
El resurgir de la taquilla
Pese a este panorama desalentador, las proyecciones indican que el 2026 superará con creces las marcas de 2025.
La cartelera de los próximos meses se perfila como una de las más potentes de la década, con estrenos que funcionan como "eventos" sociales obligatorios:
El fenómeno de Super Mario Galaxy y el regreso de una de las franquicias más queridas con Toy Story 5 (prevista para junio) y Moana. Además, el spin-off Minions & Monsters garantiza el flujo de público infantil.
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