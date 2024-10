Rio Tinto analiza comprar Arcadium Lithium, el productor N.º 1 de litio en Argentina.

“El enfoque no es vinculante y no hay certeza de que se acordará o se llevará a cabo ninguna transacción. Río Tinto no hará más comentarios hasta que una actualización sea apropiada”, dijo Rio Turbio a través de un comunicado en el que confirmó los contactos para una posible adquisición tras la disparada del 30% que se observó el viernes en la bolsa de Nueva York.