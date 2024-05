Reservas del BCRA: Corto plazo OK pero después es insostenible

image.png

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/guspaqui/status/1790031263320932778&partner=&hide_thread=false En la semana anterior el complejo agroexportador totalizó ventas por US$ 614,828 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) May 13, 2024

Las compras del BCRA

Gracias a esta mayor oferta de los exportadores en el MULC, el ritmo de compras del BCRA se aceleró, como se esperaba dada la falta de shocks y cambios en las restricciones a la demanda. La media móvil de cinco días se triplicó de US$ 52 millones a fines de abril a US$ 160 millones el viernes. Con la liquidación de la cosecha gruesa ganando impulso, hay margen para que el stock de reservas netas continúe mejorando.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/guspaqui/status/1789010751803277321&partner=&hide_thread=false En la semana totalizó compras por US$ 802 millones, en el mes lleva adquiridos US$ 1.107 millones y desde diciembre 2023 suma US$ 15.831 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) May 10, 2024

Ya se han enfrentado los pagos de capital e intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril y mayo, y no hay pagos significativos hasta julio. Aunque hay un pago de capital al FMI por US$ 650 millones (que debería compensarse con el desembolso de DEGs a realizarse en junio por US$ 740 millones, por lo que en neto no afectaría las reservas netas) y los cupones de Globales y Bonares por un poco más de US$ 2.600 millones. Es crucial que el stock de reservas netas mejore en los próximos dos meses, dado que el MULC sigue muy restringido y el BCRA podría adquirir gran parte de las divisas provenientes del agro.

image.png

Hasta el momento, tanto la métrica de reservas netas del acuerdo EFF como la calculada mediante la metodología del FMI se encuentran en terreno negativo, pero se espera que se vuelvan positivas en breve. En la aparente primera semana de liquidación masiva de la cosecha gruesa, las reservas netas preferidas por el gobierno aumentaron de -US$ 1.072 millones a -US$ 503 millones entre lunes y viernes, mientras que las medidas bajo la metodología del FMI subieron de -US$ 3.024 millones a -US$ 2.326 millones.

Hacia adelante… se dificulta

Y es que, en el futuro próximo, se dificulta la acumulación de reservas del Banco Central debido al dólar blend y compromisos con bonistas privados.

La Comunicación “A” 7917 generó nueva deuda comercial de US$ 10.000 millones, y las importaciones alineadas con las pagadas ya no evitarán una salida de dólares. La Comunicación “A” 7917 generó nueva deuda comercial de US$ 10.000 millones, y las importaciones alineadas con las pagadas ya no evitarán una salida de dólares.

El superávit comercial estimado en US$ 14.000 millones entre mayo y diciembre no se traduce en superávit cambiario, ya que parte se liquida en mercados financieros.

image.png

Se prevén ingresos por bienes de solo US$ 2.600 millones para mayo-diciembre. También hay erogaciones netas futuras, como pagos de bonos soberanos por US$ 2.800 millones en julio y compromisos en enero de 2025 por US$ 4.500 millones.

Para acumular divisas, se necesita mantener disciplina fiscal y cerrar la brecha entre inflación y devaluación del peso. Eliminar gradualmente el dólar blend podría ayudar, pero aumentaría el riesgo de brecha cambiaria.

Más contenido en Urgente24

Algo pasa: Luis Caputo bajo fuego, Mauricio Macri se desmarca y falta oxígeno

Bajaron el precio del biodiésel tras suspender la suba del ICL, y el surtidor resiste

Dos gobernadores buscan fondos y piden traspaso de rutas nacionales a las provincias para cobrar peaje

Defensa Rusia: Putin reemplazó al militar Shoigu por un economista