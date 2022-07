Remontada de bitcoin, Morgan Stanley y ¿Fin de la minería?

En este momento, el bono para 2027 del país presidido por Nayib Bukele pasó de los US$ 0,32 a los US$ 0,28 y tocaron un mínimo histórico de US$ 0,263 el viernes pasado. Por este motivo, el jefe global de Estrategia de Crédito Soberano y de Mercados Emergentes de Morgan Stanley, Simon Waever, confía que es un buen momento para adquirir deuda del país centroamericano.

Hay fecha confirmada para "La Fusión" de Ether

Luego de interminables atrasos, todo parece indicar que "the merge" o -la fusión- de la red de Ethereum esta a la vuelta de la esquina. Con fecha programada para el próximo 19 de septiembre, la criptomoneda de esta red Ether logrará salir del polémico Proof Of Work -PoW- y comenzará el protocolo Proof of Stake -PoS-. Con esta actualización la segunda criptomoneda más famosa del mercado le pondrá fin a la minería de criptos y dará comienzo a los validadores, de esta forma los costos de la red -o transacciones- se reducirán drásticamente.

Ethereum classic, ¿La salvación de los mineros?

Luego de que se produzca la fusión y la minería de Ether se termine, los mineros buscarán que otra criptomoneda presente en el mercado funcione bajo el consenso Proof Of Work y les permita seguir obteniendo rentabilidades. Es por ello que muchos apuntan a que Etherum Classic -ETC- podría ser la salvación dado que este activo digital seguirá funcionando bajo el consenso PoW. Por esta misma razón, la criptomoneda esta teniendo un aumento significativo en su demanda que lo lleva a que aumente de precio y se vuelva todavía más atractivo para estos inversores. El precio de esta cripto se encuentra en los US$ 24,95 y lleva un salto significativo en el último mes:

