Quien compró oro en 2025, ganó

El oro no está solo en esta carrera alcista. La plata también superó los US$ 40 la onza por primera vez desde 2011 y se ubicó esta semana en US$ 41,46, con un avance del 42% en lo que va del año. El platino, otro activo tangible demandado, también mostró fuertes subas. Sin embargo, esta inversión también tiene sus inconvenientes: es menos líquida y puede tener mayores costos para su guardado.

Los datos de Bank of America confirman que el oro fue el activo con mejor rendimiento en agosto. Subió casi un 4% en un mes atravesado por señales de inflación persistente, tensiones geopolíticas y los intentos del presidente Donald Trump por intervenir en la Reserva Federal, incluido el polémico intento de destitución de la gobernadora Lisa Cook.

¿Cómo la depreciación del dólar afecta a la economía?

Para muchos analistas, la inestabilidad institucional en Estados Unidos se suma a factores estructurales que ya erosionaban la confianza global en el dólar. El Banco Popular de China, por ejemplo, compró 21 toneladas métricas de oro en lo que va del año, llevando sus reservas por encima de las 2.300 toneladas, como parte de su estrategia de desdolarización.

Según Otavio Costa, macroestratega de Crescat Capital, comentó a Barron's, la proporción de oro en las reservas totales de los bancos centrales globales se elevó al 27 %, el nivel más alto en casi 30 años. En paralelo, las tenencias extranjeras de deuda pública estadounidense han caído al 23 % de las reservas globales, el menor nivel desde la crisis de 2008.

image Otavio Costa plantea que las reservas de oro de los bancos centrales del mundo son las mayores en los últimos 30 años.

El comercio global también se ve afectado por la política arancelaria de Washington, que reduce los ingresos en dólares para muchos países exportadores. Esto genera un menor reciclaje de esos fondos hacia bonos del Tesoro estadounidense, lo que agrava la presión sobre la deuda pública norteamericana.

“Ya no se trata solo de inflación o tasas”, advierten los analistas. “Es una señal clara de que la hegemonía del dólar está siendo cuestionada, y el oro vuelve a ocupar el centro de la escena financiera mundial".

