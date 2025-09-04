Quien compró oro en 2025, ganó

El precio del oro alcanzó esta semana un nuevo récord histórico al superar los US$ 3.500 por onza, consolidándose como el activo de mejor rendimiento en lo que va de 2025 mientras el dólar se deprecia. El lingote acumula una suba cercana al 38% en el año y se consolida como la mejor inversión conservadora.
¿Por qué aumentó el precio del oro?
Impulsado por la caída del dólar, la incertidumbre política en Estados Unidos y las tensiones comerciales globales, el oro se ha convertido nuevamente en el refugio predilecto de inversores y bancos centrales. El dólarestadounidense, por su parte, registra su peor desempeño semestral en cinco décadas y se mantiene en mínimos de tres años frente a una canasta de monedas globales. Desde la salida de Bretton Woods en 1971 no se vivenciaba una depreciación del dólartan pronunciada.
Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, explicó a Barron’s:
El oro no está solo en esta carrera alcista. La plata también superó los US$ 40 la onza por primera vez desde 2011 y se ubicó esta semana en US$ 41,46, con un avance del 42% en lo que va del año. El platino, otro activo tangible demandado, también mostró fuertes subas. Sin embargo, esta inversión también tiene sus inconvenientes: es menos líquida y puede tener mayores costos para su guardado.
Los datos de Bank of America confirman que el oro fue el activo con mejor rendimiento en agosto. Subió casi un 4% en un mes atravesado por señales de inflación persistente, tensiones geopolíticas y los intentos del presidente Donald Trump por intervenir en la Reserva Federal, incluido el polémico intento de destitución de la gobernadora Lisa Cook.
¿Cómo la depreciación del dólar afecta a la economía?
Para muchos analistas, la inestabilidad institucional en Estados Unidos se suma a factores estructurales que ya erosionaban la confianza global en el dólar. El Banco Popular de China, por ejemplo, compró 21 toneladas métricas de oro en lo que va del año, llevando sus reservas por encima de las 2.300 toneladas, como parte de su estrategia de desdolarización.
Según Otavio Costa, macroestratega de Crescat Capital, comentó a Barron's, la proporción de oro en las reservas totales de los bancos centrales globales se elevó al 27 %, el nivel más alto en casi 30 años. En paralelo, las tenencias extranjeras de deuda pública estadounidense han caído al 23 % de las reservas globales, el menor nivel desde la crisis de 2008.
El comercio global también se ve afectado por la política arancelaria de Washington, que reduce los ingresos en dólares para muchos países exportadores. Esto genera un menor reciclaje de esos fondos hacia bonos del Tesoro estadounidense, lo que agrava la presión sobre la deuda pública norteamericana.
“Ya no se trata solo de inflación o tasas”, advierten los analistas. “Es una señal clara de que la hegemonía del dólar está siendo cuestionada, y el oro vuelve a ocupar el centro de la escena financiera mundial".
Más noticias en Urgente24
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."
"Cuando asumió Milei la base monetaria era de $ 8 billones pero hoy es de $ 44 billones"
El Gran Escape: Javier Milei, de Moreno a Los Angeles (Viaje inexplicable)
El Senado le torció el brazo a Milei: Deberá promulgar la Emergencia en Discapacidad