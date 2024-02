Precios de la soja y maíz, en picada (dólares en riesgo)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SalvadorVitell1/status/1758493694255141306&partner=&hide_thread=false La soja llegando a mínimos de 4 años... pic.twitter.com/55XvgMz9ap — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) February 16, 2024

Por ejemplo, la soja pasó de US$ 550 en enero de 2023 a 455 dólares en enero de 2024 en Chicago. Ayer (15/2), los futuros se ubicaron en US$ 427,06 para marzo, US$ 428,44 para mayo, US$ 421,73 para septiembre y US$ 419 para noviembre. En el Matba Rofex, hace un año, la posición mayo 23 para la soja cerraba en US$ 382, mientras que ayer, el futuro mayo 24 cerró en US$ 275.