“Se trata de montos que son fundamentales para sumar reservas internacionales pero también para financiar el desarrollo”, aseguró el ministro en una conferencia de prensa en el BID.

E indicó que "el objetivo es seguir sumando reservas en un año tan trágico para la Argentina por el impacto de la sequía histórica".

En la rueda de prensa, Massa explicó que el Banco Mundial financiará un programa de seguridad alimentaria por US$ 450 millones y otro de financiamiento de comercio exterior para pymes por US$ 200 millones; en tanto el BID aportará US$ 650 millones para la modernización de la represa de Salto Grande.

