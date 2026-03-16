Nubank cerró 2025 con una rentabilidad que sorprende

En su mercado central, la compañía ya se convirtió en la mayor institución financiera privada por cantidad de clientes, con una penetración equivalente al 62% de la población adulta brasileña. Sin embargo, la propia empresa remarca que, medida en ingresos, apenas captura el 5% del mercado brasileño, una brecha que deja abierta una avenida de crecimiento todavía muy amplia.

En muchos modelos de negocios, una penetración tan alta suele encender dudas sobre maduración y agotamiento. En muchos modelos de negocios, una penetración tan alta suele encender dudas sobre maduración y agotamiento.

En Nubank ocurre algo diferente, porque la empresa ya ganó capilaridad masiva, pero todavía no extrajo una porción equivalente del ingreso potencial de esa base.

La eficiencia aparece

Si hay un capítulo donde Nu hoy exhibe una ventaja especialmente clara, ese es el de la eficiencia operativa. El informe destaca que el índice de eficiencia del último trimestre de 2025 fue de 19,9%, muy por debajo del rango de 40% a 50% que suelen mostrar los bancos tradicionales.

La diferencia no es un detalle técnico, porque explica buena parte de la capacidad de la empresa para convertir crecimiento en utilidad. La diferencia no es un detalle técnico, porque explica buena parte de la capacidad de la empresa para convertir crecimiento en utilidad.

Según Bull Market, este desempeño se apoya en un modelo de bajo costo operativo, con un costo mensual promedio por cliente de apenas US$0,8, automatización, inteligencia artificial en procesos de suscripción y una distribución directa al consumidor sin intermediarios.

El propio reporte advierte que el desembarco en Estados Unidos, el desarrollo del segmento de pymes y la profundización de la apuesta por IA podrían generar cierta presión transitoria sobre ese ratio durante los próximos meses, debido a los costos iniciales de expansión.

Aun con esa salvedad, la tendencia que remarca la mesa de análisis sigue siendo favorable, porque la compañía continúa mostrando capacidad para crecer sin que sus gastos acompañen en la misma proporción.

La rentabilidad dejó de ser una promesa

Otra de las transformaciones más importantes del caso Nubank aparece en la última línea del balance. En 2021, el margen neto era de -18,5%. En 2025, ese indicador llegó a 17,6%, acompañado por una utilidad neta de US$2.870 millones, con un crecimiento de 51% interanual. El cambio de perfil es relevante porque demuestra que la compañía salió de la etapa en la que el negocio se explicaba casi exclusivamente por expectativa y expansión, para entrar en una fase en la que la rentabilidad ya tiene un peso propio mucho más difícil de discutir.

A eso se suma un ROE de 33%, que según el informe supera de manera significativa al promedio de los bancos tradicionales de América Latina. La comparación debe tomarse con cierta cautela, porque Nu tiene un origen, una estructura y una lógica operativa distinta a la banca clásica, pero aun así el dato resulta potente.

Lo que muestra es que la firma ya no puede analizarse solo como una fintech de alto crecimiento, sino como un jugador financiero que empieza a competir con métricas de creación de valor muy exigentes dentro del sector regional.

El próximo objetivo está en Estados Unidos

Con Brasil como base dominante, México como segundo motor de crecimiento y Colombia todavía en una etapa más temprana, la próxima parada estratégica apunta a Estados Unidos. El management confirmó que en enero recibió la aprobación condicionada de la licencia bancaria en ese mercado y estima tener ese nuevo segmento operativo dentro de los próximos 18 meses.

La movida incluye además un acuerdo con Inter Miami FC, que contempla el renombramiento del estadio como Nu Stadium y presencia de marca en la camiseta del club, una señal de que el desembarco no será marginal ni experimental.

Bull Market considera acertado que la compañía utilice Miami como puerta de acceso, dado que su operatoria y su base histórica están profundamente ligadas a América Latina. El objetivo apunta a capturar segmentos todavía subbancarizados o con acceso limitado a herramientas financieras más completas.

El atractivo del mercado es evidente, porque el informe subraya que Estados Unidos es diez veces más grande que Latinoamérica, aunque también remarca que se trata de una plaza mucho más competitiva y exigente. El atractivo del mercado es evidente, porque el informe subraya que Estados Unidos es diez veces más grande que Latinoamérica, aunque también remarca que se trata de una plaza mucho más competitiva y exigente.

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