Luis Caputo aplicará 'gradualismo' para salir del cepo "bien"

luis caputo.jpg Luis Caputo no le pone fecha a la salida del cepo por temor a los especuladores pero anticipa reducción del Impuesto País para agosto.

Sin devaluación y los mercados

Como vienen insistiendo otras figuras del Gobierno nacional, Caputo ratificó que no habrá devaluación: “Vamos a acabar con la conducta de creer que se gana competitividad devaluando, lo que genera mayor pobreza, sino bajando impuestos, siendo más competitivos con la reducción del costo argentino”.

“Venimos acá a bajar la inflación y bajar los impuestos”, subrayó y mencionó la reducción del Impuesto País para agosto o septiembre, que “va a tener un impacto en inflación clarísimo a la baja”.

Luego, admitió que los anuncios sobre el BCRA afectaron negativamente a los mercados: “Siempre mirando hacia adentro, puede ser que no lo hayamos comunicado tan bien. Ni Santiago ni yo somos especialistas en comunicación, quizá no logramos transmitir el mensaje correctamente” y añadió que “los mercados no son lineales, no es que reaccionan exactamente” como se espera.

“Cuando anunciamos el déficit cero, la reacción fue la misma: el dólar se fue de 1100 a 1300 y hasta que no empezamos a mostrar resultados, no corrigió”, recordó.

Recuperación

En otro orden, Caputo afirmó que la Argentina está en: “Una etapa de recuperación, salimos de terapia intensiva”, además de que: “Están dadas las condiciones para que la recuperación económica se acelere”.

“Que hayamos salido de la terapia intensiva sin romper contratos, sin haber estallado en crisis, sin caer en la hiper y que hoy a 6 meses de gobierno estemos hablando de créditos hipotecarios y no de hiper inflación, la verdad que estamos contentos”, declaró.

