La súper batalla que se le escapó a la OTAN (metaneros)

Es conocido que las guerras son temas muy delicados para dejarlos en manos de los militares. Pero tampoco puede permitirse que las gestionen los 'progresistas'. Llegados al poder los de Joe Biden decidieron alentar a Ucrania a enfrentarse a Rusia con la excusa del ingreso a la alianza bélica OTAN. El conflicto está sucediendo pero tiene una complejidad no prevista por los genios que lo inventaron. El costo de los buques metaneros (los que transportan gas natural licuado) es lo más novedoso pero no sorprende para una guerra que lleva 6 meses y no tiene ningún beneficio para los contendientes. Sólo saldrá victorioso quien consiga el alto el fuego, ya sea la ONU, Recep Tayyip Erdogan o el papa Francisco.