La contundente respuesta de Javier Milei al dólar de $500

"Al mismo tiempo, los economistas, socios de los políticos ladrones, que niegan la naturaleza monetaria de la inflación, son parte del problema y no de la solución. Un ejemplo de dicha ignorancia es creer que el dólar determina el nivel de precios y sustituyéndolo por el yuan es no entender que el problema no es que sube el dólar, sino que pierde valor el peso contra todos los bienes."