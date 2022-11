¿Fin del teletrabajo? Las acciones de Zoom responden

image.png

En el gráfico se puede observar como las acciones de Zoom -ZM- bajaron tanto que, las mismas, se encuentran al mismo nivel de prepandemia. Algo que debería tenerse en cuenta en este análisis es la elevada inflación de Estados Unidos, en donde, no es lo mismo US$ 76 de 2020 que US$ 76 de 2022, el equivalente a este último valor se encuentra en el rango de los US$ 82,5.